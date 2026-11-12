Avanzan las obras de pavimentación sobre la avenida Héroes de Malvinas

La Municipalidad de Ushuaia ejecuta 600 metros de nuevo asfalto sobre la Ruta Nacional 3, entre Soberanía Nacional y la rotonda de Andorra. Los trabajos se realizan con maquinaria, personal y producción municipal, lo que permite reducir hasta un 40% los costos de ejecución.
Ushuaia12/11/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas de pavimentación sobre la avenida Héroes de Malvinas, uno de los principales accesos y corredores viales de la ciudad.

Los trabajos comprenden aproximadamente 600 metros de nuevo asfalto, desde la calle Soberanía Nacional hasta la rotonda de ingreso al Valle de Andorra.

La obra se lleva adelante con recursos propios del Municipio, mediante la utilización de maquinaria municipal, trabajadores del área y material elaborado en la planta de asfalto de la ciudad. Según la información oficial, esta modalidad permite un ahorro de hasta el 40% respecto de los costos habituales de ejecución.

La intervención forma parte de las tareas de mejoramiento de la Ruta Nacional 3, donde anteriormente también se realizaron trabajos en el ingreso a Ushuaia y en el sector del puente.

Desde el Municipio señalaron que estas obras buscan mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial, ante la falta de mantenimiento por parte del Gobierno nacional en los tramos de su jurisdicción.

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