Más de 17.500 personas participaron de un simulacro de sismo en Ushuaia

El operativo se realizó en establecimientos educativos, edificios públicos, comercios y dependencias municipales y provinciales. Durante la jornada también se simuló una interrupción de las comunicaciones telefónicas para evaluar la respuesta de los equipos de emergencia.
Ushuaia13/11/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia, a través de Defensa Civil, realizó un simulacro masivo de evacuación ante un posible sismo, que contó con la participación de más de 17.500 personas durante los turnos mañana, tarde y noche del pasado 11 de noviembre.

El ejercicio se desarrolló en escuelas, organismos públicos, empresas privadas, supermercados y distintas dependencias de la ciudad, como parte de las actividades organizadas por el Mes de la Defensa Civil.

La jornada fue coordinada junto al Ministerio de Educación, mediante el Programa de Gestión Integral de Riesgo de Escuelas (GIRE) y el Área de Higiene y Seguridad Zona Sur.

Uno de los aspectos centrales del operativo fue la simulación de una interrupción de las comunicaciones telefónicas. Ante la supuesta falta de señal, los establecimientos debieron transmitir sus reportes mediante equipos VHF de taxis y remises, utilizando la frecuencia pública de Defensa Civil.

También se activó la Red Local de Emergencias junto al Radio Club Ushuaia, con la colaboración de radioaficionados distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Del simulacro participaron Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Scouts, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales y personal del Plan de Manejo del Fuego. Además, colaboraron estudiantes de la Tecnicatura Superior en Emergencias Extrahospitalarias del CENT 11 y agentes de Tránsito municipal.

Desde Defensa Civil destacaron la participación de las instituciones y señalaron que el operativo permitió evaluar los procedimientos de evacuación, detectar posibles dificultades y revisar los mecanismos de comunicación ante una emergencia real.

La actividad se desarrolló como parte de las acciones de prevención que continuarán durante noviembre, en coincidencia con la conmemoración del Día de la Defensa Civil, el próximo 23 de noviembre.

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