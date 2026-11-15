La ciudad de Ushuaia vivió una nueva edición de la Fiesta de las Provincianías, una celebración que desde hace más de 25 años reúne a las familias fueguinas para compartir música, danzas tradicionales y gastronomía regional.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Esther Fadul, organizado por la Municipalidad de Ushuaia junto al Centro Tradicionalista Virginia Choquintel, con la participación de cientos de vecinos que disfrutaron de los espectáculos y las tradicionales pulperías.

Durante la jornada hubo presentaciones de grupos folklóricos, artistas locales y puestos gastronómicos con platos típicos de distintas provincias, entre ellas Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Catamarca.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó la participación de la comunidad y el trabajo conjunto con las instituciones que mantienen vivas las tradiciones populares.

Por su parte, la presidenta del Centro Tradicionalista Virginia Choquintel, Susana Navarro, resaltó la concurrencia y las ventas registradas en los puestos gastronómicos, además de agradecer el acompañamiento municipal.

La Fiesta de las Provincianías forma parte del calendario de festejos populares de Ushuaia y constituye una de las celebraciones tradicionales que permiten compartir las costumbres de las distintas regiones del país que conviven en Tierra del Fuego.