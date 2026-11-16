La Municipalidad de Río Grande llevará adelante una serie de jornadas de prevención y cuidado del pie diabético en cuatro Centros Municipales de Salud, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

Las actividades estarán destinadas a informar a los vecinos sobre la importancia de los controles periódicos y la detección temprana de lesiones que pueden provocar complicaciones en personas con diabetes.

El cronograma comenzará este lunes 16 de noviembre en el Centro Municipal de Salud N.º 2, ubicado en Hermana Taparello 389. Continuará el martes 17 en el Centro N.º 4, de Águila Mora 2348; el jueves 19 en el Centro N.º 1, de Hermana Luisa Rosso 779; y finalizará el viernes 20 en el Centro N.º 3, ubicado en El Alambrador 212.

Durante las jornadas se realizarán controles clínicos, mediciones de glucemia mediante hemoglucotest y evaluaciones para detectar posibles signos de neuropatía periférica, una complicación que puede afectar la sensibilidad de los pies.

Las charlas informativas serán abiertas a toda la comunidad, mientras que las evaluaciones médicas estarán destinadas a pacientes con diabetes que ya reciben tratamiento en los centros municipales y hayan sido previamente convocados.

También se gestionarán turnos para aquellas personas que necesiten una evaluación específica del pie diabético.

Desde el Municipio destacaron la importancia de fortalecer la prevención y facilitar el acceso a controles médicos para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.