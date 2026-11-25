Durante la recorrida, Vuoto visitó espacios comunitarios, gimnasios, emprendimientos productivos y la sede partidaria. También se reunió con jóvenes, trabajadores, jubilados y productores para escuchar sus experiencias y conversar sobre la situación de la ciudad y la provincia.

"La política tiene que estar donde están los vecinos. En Río Grande escuchamos a quienes todos los días sostienen la vida de la ciudad: los clubes, los emprendedores, los trabajadores, los jubilados. Con ellos vamos a construir el lo que se viene en Tierra del Fuego", afirmó Vuoto.

La agenda reafirmó una forma de hacer política basada en el territorio, el diálogo y la participación, que reconoce el valor de la organización comunitaria y del trabajo colectivo en toda la provincia.