Vuoto recorrió Río Grande: 18 encuentros y más de 700 vecinos en dos días
Durante la recorrida, Vuoto visitó espacios comunitarios, gimnasios, emprendimientos productivos y la sede partidaria. También se reunió con jóvenes, trabajadores, jubilados y productores para escuchar sus experiencias y conversar sobre la situación de la ciudad y la provincia.
"La política tiene que estar donde están los vecinos. En Río Grande escuchamos a quienes todos los días sostienen la vida de la ciudad: los clubes, los emprendedores, los trabajadores, los jubilados. Con ellos vamos a construir el lo que se viene en Tierra del Fuego", afirmó Vuoto.
La agenda reafirmó una forma de hacer política basada en el territorio, el diálogo y la participación, que reconoce el valor de la organización comunitaria y del trabajo colectivo en toda la provincia.
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