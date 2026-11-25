La problemática de los perros asilvestrados en Tierra del Fuego motivó un pronunciamiento de Hereford Argentina, entidad que respaldó a los productores fueguinos y reclamó una intervención de las autoridades ante los perjuicios que ocasionan estos animales en los establecimientos ganaderos.

A través de sus redes sociales, la organización expresó su preocupación por las pérdidas económicas que generan los ataques, tanto en la producción ovina como bovina.

Asimismo, advirtió que la presencia de estos animales no solo afecta al sector productivo, sino que también representa una amenaza para la fauna autóctona y la seguridad de quienes viven y trabajan en las zonas rurales de la provincia.

Los productores fueguinos llevan más de 30 años reclamando medidas para controlar la población de perros asilvestrados. Pese al paso de distintas gestiones provinciales, el problema continúa sin resolverse.

«Más de 30 años de reclamos. Es tiempo de respuestas y soluciones concretas», sostuvo Hereford Argentina, al solicitar a las autoridades que adopten medidas para proteger la producción ganadera, la biodiversidad y las familias rurales.