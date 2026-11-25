Perros asilvestrados: tras 30 años de reclamos, los ganaderos fueguinos suman respaldo nacional
La problemática de los perros asilvestrados en Tierra del Fuego motivó un pronunciamiento de Hereford Argentina, entidad que respaldó a los productores fueguinos y reclamó una intervención de las autoridades ante los perjuicios que ocasionan estos animales en los establecimientos ganaderos.
A través de sus redes sociales, la organización expresó su preocupación por las pérdidas económicas que generan los ataques, tanto en la producción ovina como bovina.
Asimismo, advirtió que la presencia de estos animales no solo afecta al sector productivo, sino que también representa una amenaza para la fauna autóctona y la seguridad de quienes viven y trabajan en las zonas rurales de la provincia.
Los productores fueguinos llevan más de 30 años reclamando medidas para controlar la población de perros asilvestrados. Pese al paso de distintas gestiones provinciales, el problema continúa sin resolverse.
«Más de 30 años de reclamos. Es tiempo de respuestas y soluciones concretas», sostuvo Hereford Argentina, al solicitar a las autoridades que adopten medidas para proteger la producción ganadera, la biodiversidad y las familias rurales.
Perros asilvestrados: tras 30 años de reclamos, los ganaderos fueguinos suman respaldo nacional
Martín Perez acompañó a Nicolás Trotta en la presentación de su libro sobre las plataformas digitales
Comenzó la muestra anual de los talleres municipales
Semana Selk’nam en Tierra del Fuego: memoria histórica, identidad y reconocimiento de un pueblo originario
Río Grande: estudiantes de inglés y portugués compartieron jornadas de integración
Más de 500 personas participaron de una jornada de recuperación de plazas en Ushuaia
Martín Pérez advirtió que la deuda provincial de $18.000 millones pone en riesgo salarios y aguinaldos
OSEF sin fondos: los organismos pagan en cuotas y los médicos advierten que no pueden seguir atendiendo
Seguro para notebook: cómo cuidar tu equipo y qué cobertura elegir
tareas cotidianas. En ella guardamos documentos, proyectos y archivos personales que
necesitamos tener a mano. Por eso, además de adoptar buenos hábitos de cuidado, contar
con un seguro para notebook puede ser una alternativa para proteger económicamente el
equipo frente a un robo.