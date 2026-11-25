La ciudad de Río Grande fue escenario de una nueva edición de la Semana Selk’nam, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura municipal que, entre el 16 y el 24 de noviembre, convocó a vecinos, estudiantes, turistas y referentes de la comunidad originaria en torno a la memoria, la identidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

La iniciativa adquirió un significado particular en la antesala del 25 de noviembre, fecha que recuerda la matanza de 28 integrantes del pueblo Selk’nam ocurrida en San Sebastián en 1886, durante la expedición encabezada por Ramón Lista. Se trata de uno de los episodios más dolorosos de la historia de Tierra del Fuego y una referencia ineludible para comprender la violencia ejercida contra los pueblos originarios durante el proceso de ocupación del territorio.

Durante las jornadas se realizaron charlas, encuentros, exposiciones y propuestas educativas destinadas a recuperar y transmitir el patrimonio cultural Selk’nam. Entre las participantes estuvieron las referentes Mirtha Salamanca, Graciela Salamanca y Margarita Maldonado, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias para acercar la historia y la identidad de su pueblo a la comunidad.

La programación también incluyó muestras de fotografías, objetos, piezas de cestería, esculturas y material lítico, además de proyecciones audiovisuales y visitas guiadas destinadas a instituciones educativas y al público en general.

Uno de los espacios destacados fue la sala inmersiva dedicada a la mitología y cosmología Selk’nam, una propuesta que permitió acercarse a las formas de interpretar el mundo, las creencias y las expresiones culturales de este pueblo originario.

Una memoria que sigue vigente

Más allá de las actividades culturales, la Semana Selk’nam plantea un debate que continúa vigente en Tierra del Fuego: la necesidad de reconocer la historia de los pueblos originarios desde sus propias voces y perspectivas.

La memoria Selk’nam no constituye únicamente un capítulo del pasado. Se trata de una identidad que permanece viva a través de sus comunidades, sus referentes, sus prácticas culturales y su lucha por el reconocimiento.

En ese sentido, las actividades desarrolladas en Río Grande buscaron abrir espacios de reflexión y transmisión intergeneracional, poniendo en valor una historia que durante décadas fue invisibilizada o relatada desde miradas externas.