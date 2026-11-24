El Municipio intensifica los trabajos de mantenimiento en plazas, avenidas y espacios verdes
La Municipalidad de Río Grande continúa con los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de los espacios públicos, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Entre los sectores intervenidos se encuentran la avenida San Martín, desde Don Bosco hasta la Rotonda de las Américas, y el bulevar San Juan, donde se realizan mejoras en las veredas y espacios parquizados.
Las tareas también se extienden al Parque de los 100 Años, los bulevares de Belgrano, Rosa Masobrio, David Kovasic, Güemes, El Alambrador y O’Higgins, además de diferentes tramos de las avenidas Perón y Malvinas.
El operativo municipal comprende la preparación de terrenos, la incorporación de árboles, arbustos y especies nativas, así como el acondicionamiento de canteros y rotondas.
En el sector de La Botera se proyecta la creación de pequeños bosques con vegetación autóctona, mientras que en la zona de El Cristo avanzan los trabajos de pintura y recuperación del patrimonio urbano.
Las intervenciones forman parte del programa municipal destinado al mantenimiento de plazas, paseos y espacios de uso comunitario.
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