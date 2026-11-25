La Municipalidad de Ushuaia inició este martes la muestra anual de los talleres gratuitos que se dictaron durante 2026, impulsados por la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano.

En la Casa Beban se presentaron las producciones de los talleres de Manos Creativas, Velas y Jabones, y Dibujo y Pintura. Los participantes, acompañados por sus docentes, compartieron los conocimientos adquiridos y los trabajos realizados durante el año.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la importancia de garantizar el acceso gratuito a las capacitaciones, mientras que la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, resaltó el compromiso de quienes formaron parte de las distintas propuestas.

La jornada finalizó con la entrega de certificados.

Las exposiciones continuarán este jueves 26 de noviembre con el taller de Costura y el viernes 27 con el de Peluquería. Ambas actividades tendrán lugar en la Casa de la Mujer, ubicada en Maipú 1120.