Avanza la pavimentación de la calle De los Ñires: colocarán 400 toneladas de asfalto
Durante la jornada del jueves comenzó la colocación de la carpeta asfáltica sobre la calle De los Ñires, una obra destinada a mejorar la circulación vehicular y las condiciones de acceso a las viviendas de ese sector de la ciudad.
Previamente, el miércoles se completó el hormigonado de 57 metros lineales de cordón cuneta, para lo cual se utilizaron ocho metros cúbicos de hormigón.
Según lo previsto, entre el jueves y el viernes se colocarán alrededor de 400 toneladas de asfalto sobre una extensión de 340 metros de calzada, además de tres bocacalles de aproximadamente diez metros cada una.
Los trabajos forman parte de una intervención más amplia que contempla la pavimentación de aproximadamente 25 cuadras de la calle De los Ñires, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y facilitar el acceso de los vecinos.
Para principios de diciembre está prevista la ejecución de badenes y cordones complementarios, aunque estas tareas podrían adelantarse de acuerdo con el avance de la obra y las condiciones climáticas.
La pavimentación se lleva adelante mediante el sistema de contribución por mejoras, que contempla aportes del Municipio y de los vecinos beneficiados.
La obra permitirá mejorar las condiciones de circulación en una calle utilizada diariamente por los residentes, especialmente durante los meses de lluvia, nieve y deshielo.
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