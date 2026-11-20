Río Grande realizará una bicicleteada por la soberanía junto a los veteranos de Malvinas
El Municipio de Río Grande, junto al Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, organizará una nueva edición de la Bicicleteada por la Soberanía, una jornada que reunirá a vecinos, familias y excombatientes para recordar la importancia de la defensa de la soberanía nacional.
La actividad se llevará adelante el próximo lunes 23 de noviembre, con concentración a partir de las 16 horas y largada prevista para las 17, desde el Parque de los 100 Años.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción en clubes, asociaciones ni instituciones deportivas. Los participantes podrán sumarse con sus propias bicicletas y compartir un recorrido que tendrá como punto de partida y llegada el mismo parque.
Desde la organización invitaron a los vecinos a participar con camisetas de la Selección Argentina, camperas, gorros o prendas celestes y blancas, como una manera de acompañar el homenaje y celebrar la identidad nacional.
La propuesta también busca promover el respeto hacia quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte y fomentar una convivencia responsable en las calles. Por ese motivo, recomendaron utilizar casco, chaleco reflectivo y luces, además de respetar las normas de tránsito durante el recorrido.
Una vez finalizada la bicicleteada, las actividades continuarán en el Parque de los 100 Años, donde habrá clases de stretching y zumba, propuestas de la Biciescuela, carros gastronómicos y música con DJ en vivo.
La jornada combinará deporte, recreación y memoria, con la participación de los veteranos de Malvinas, en una ciudad donde la causa de la soberanía mantiene un vínculo permanente con su historia y su comunidad.
La participación será completamente gratuita y estará abierta a personas de todas las edades.
Río Grande realizará una bicicleteada por la soberanía junto a los veteranos de Malvinas
Río Grande presentó una nueva plataforma de capacitación para empleados municipales
Avanza la pavimentación de la calle De los Ñires: colocarán 400 toneladas de asfalto
Río Grande presentó una nueva plataforma de capacitación para empleados municipales
Nación prolonga la intervención del Puerto de Ushuaia y confirma que las irregularidades siguen sin resolverse
Vuoto presentó un plan de obras por más de $27 mil millones para Ushuaia
La Feria Emprendiendo reunió a emprendedores locales y vecinos en la zona norte de Ushuaia
Río Grande incorporó más de 300 equipos para asistir a personas con discapacidad y problemas de movilidad
Martín Pérez advirtió que la deuda provincial de $18.000 millones pone en riesgo salarios y aguinaldos
OSEF sin fondos: los organismos pagan en cuotas y los médicos advierten que no pueden seguir atendiendo
Seguro para notebook: cómo cuidar tu equipo y qué cobertura elegir
tareas cotidianas. En ella guardamos documentos, proyectos y archivos personales que
necesitamos tener a mano. Por eso, además de adoptar buenos hábitos de cuidado, contar
con un seguro para notebook puede ser una alternativa para proteger económicamente el
equipo frente a un robo.