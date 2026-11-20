El Municipio de Río Grande, junto al Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, organizará una nueva edición de la Bicicleteada por la Soberanía, una jornada que reunirá a vecinos, familias y excombatientes para recordar la importancia de la defensa de la soberanía nacional.

La actividad se llevará adelante el próximo lunes 23 de noviembre, con concentración a partir de las 16 horas y largada prevista para las 17, desde el Parque de los 100 Años.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción en clubes, asociaciones ni instituciones deportivas. Los participantes podrán sumarse con sus propias bicicletas y compartir un recorrido que tendrá como punto de partida y llegada el mismo parque.

Desde la organización invitaron a los vecinos a participar con camisetas de la Selección Argentina, camperas, gorros o prendas celestes y blancas, como una manera de acompañar el homenaje y celebrar la identidad nacional.

La propuesta también busca promover el respeto hacia quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte y fomentar una convivencia responsable en las calles. Por ese motivo, recomendaron utilizar casco, chaleco reflectivo y luces, además de respetar las normas de tránsito durante el recorrido.

Una vez finalizada la bicicleteada, las actividades continuarán en el Parque de los 100 Años, donde habrá clases de stretching y zumba, propuestas de la Biciescuela, carros gastronómicos y música con DJ en vivo.

La jornada combinará deporte, recreación y memoria, con la participación de los veteranos de Malvinas, en una ciudad donde la causa de la soberanía mantiene un vínculo permanente con su historia y su comunidad.

La participación será completamente gratuita y estará abierta a personas de todas las edades.