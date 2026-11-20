La Municipalidad de Río Grande presentó el Campus de Formación RGA, una nueva plataforma destinada a la capacitación permanente de los trabajadores municipales, con propuestas de aprendizaje e intercambio de conocimientos para las distintas áreas de la administración pública.

La iniciativa fue impulsada por la Escuela Municipal de Formación Pública, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, y busca facilitar el acceso del personal a nuevas herramientas de formación.

El acto estuvo encabezado por la secretaria Ivana Ybars, acompañada por la secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas, y el presidente de la Fundación de Estudios Patagónicos, Pablo Nogués, en representación del Centro de Formación Integral de la Patagonia (CeFIP). También participaron integrantes de los gabinetes municipales y equipos vinculados a las propuestas educativas.

Durante la presentación, la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek, explicó las características del nuevo campus y las posibilidades que ofrece para atender las necesidades de capacitación de las distintas dependencias municipales.

En la jornada también se reconoció a los trabajadores que completaron el curso de Habilidades para la atención al público, desarrollado conjuntamente con CeFIP y el Municipio de Tolhuin.

Además, se destacó la colaboración con la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que permite incorporar nuevas alternativas de formación para los agentes públicos.

Como parte del encuentro, Pablo Nogués entregó por primera vez el reconocimiento denominado Impulsores del Cambio, que fue recibido por Ivana Ybars y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, en representación del intendente Martín Perez.

El nuevo campus se incorpora a las propuestas de la Escuela Municipal de Formación Pública para facilitar la actualización de conocimientos y el desarrollo de habilidades vinculadas con las tareas que desempeñan diariamente los trabajadores de la administración local.