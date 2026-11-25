El intendente de Río Grande, Martín Perez, acompañó al diputado nacional y exministro de Educación, Nicolás Trotta, durante la presentación del libro Con los chicos, ¡no! Parar para avanzar: Cómo y por qué regular las plataformas digitales.

La publicación, editada por EUDEBA, reúne trabajos de especialistas de Argentina, Uruguay y España sobre la influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial en las nuevas generaciones.

Durante el encuentro, Perez destacó la importancia de incorporar estos conocimientos a las políticas municipales y reconoció las dificultades económicas y sociales que atraviesan las familias riograndenses.

Por su parte, Trotta cuestionó las decisiones del Gobierno nacional en materia industrial y laboral, particularmente por sus consecuencias en ciudades como Río Grande. También planteó la necesidad de discutir los cambios tecnológicos y su incidencia en el empleo.

El diputado nacional respaldó la gestión de Perez y manifestó su expectativa de que el intendente asuma mayores responsabilidades políticas en el futuro.

De la presentación participaron el legislador provincial Matías Lapadula, los concejales Jonatan Bogado y Walter Abregú, funcionarios municipales y vecinos de la ciudad.