La Dirección de Educación Municipal de Río Grande desarrolló dos jornadas destinadas a jóvenes y adultos que participan de los talleres gratuitos de idiomas.

El primer encuentro tuvo lugar el 24 de octubre en el Centro Integral de la Mujer «Mujeres Centenarias», bajo la coordinación de la profesora de portugués Romina Heep. La actividad reunió a alumnos de esa institución y del CGP Padre Zink.

En tanto, el 7 de noviembre se realizó una jornada de inglés a cargo de la profesora María Ariztoy, donde los participantes trabajaron la comprensión auditiva, la conversación y el vocabulario mediante juegos y actividades musicales.

Las propuestas forman parte de las políticas educativas impulsadas por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, destinadas a ampliar las oportunidades de formación y favorecer la integración social a través del aprendizaje de idiomas.