La Legislatura de Tierra del Fuego convocó a una reunión de la Comisión de Recursos Naturales Nº 3 para el miércoles 2 de diciembre, a las 14 horas, en el salón de comisiones, donde se dará tratamiento a tres proyectos de ley relacionados con la protección ambiental y la administración de los recursos naturales.

El encuentro estará encabezado por el legislador Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino (MPF), quien preside la comisión.

Uno de los asuntos incluidos es el proyecto Nº 219/25, presentado por el bloque Provincia Grande, que propone eliminar progresivamente el uso de pallets sometidos a tratamientos químicos, conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 105 de Residuos Peligrosos.

También se analizará el asunto Nº 049/26, impulsado por el bloque del Partido Verde, que plantea establecer un sistema de planificación espacial marina en el canal Beagle-Onashaga.

La tercera iniciativa corresponde al asunto Nº 175/26, presentado por el Movimiento Popular Fueguino, que propone establecer mecanismos de control democrático y transparencia en la administración de los recursos naturales y los bienes pertenecientes al dominio público provincial.

Este último proyecto tiene intervención de las comisiones Nº 1 y Nº 3, mientras que las otras dos propuestas fueron giradas a la Comisión de Recursos Naturales.

La reunión permitirá avanzar en el tratamiento legislativo de iniciativas que abarcan desde el manejo de materiales potencialmente contaminantes hasta la regulación de espacios marítimos y el control de los recursos provinciales.