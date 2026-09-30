Estudiantes de Río Grande recolectaron más de 14 toneladas de materiales reciclables

Un total de 16 instituciones educativas de Río Grande participaron de una nueva edición de “Reciclá y Ganá”, el programa municipal que este año logró reunir más de 14 toneladas de materiales reciclables entre botellas plásticas, latas de aluminio y tapas. La iniciativa combinó competencia entre colegios, educación ambiental y una acción solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan.
Río Grande 30/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El resultado final dejó 13.234 kilos de botellas PET N°1 recolectadas durante la denominada Jornada Circular, otros 959 kilos de latas de aluminio y 76,45 kilos de tapas plásticas. En total, las distintas actividades permitieron recuperar 14.269,45 kilos de materiales.

De la competencia participaron estudiantes del Instituto María Auxiliadora, Haspen, Favaloro, Guevara, Padre Zink, CIERG, Misión Salesiana, Polivalente de Arte, Cono Sur, Maradona, EPEIM, JIF, Don Bosco, Comandante Luis Piedrabuena, EMEI y CPET.

Además de las jornadas de recolección, el programa incluyó actividades educativas sobre economía circular y cuidado del ambiente costero. Parte del material recuperado tendrá además un destino solidario: las tapas plásticas y las latas de aluminio serán destinadas a colaborar con la Fundación Garrahan.

Con los pesajes ya finalizados, el concurso ingresará ahora en la etapa de premiación. Los establecimientos que hayan acumulado los mayores puntajes durante las distintas instancias recibirán premios económicos por su participación y desempeño.

Últimos artículos
LECHMAN-1024x655

El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

Shelknamsur
Legislatura 01/10/2026
La Legislatura rechazó por 8 votos contra 7 el planteo para retirar el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Jorge Lechman acompañó la solicitud y cuestionó que se trasladara al Parlamento un conflicto paritario que, según sostuvo, lleva tiempo sin resolverse. “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, afirmó. 
Te puede interesar
Lo más visto
20260928231243_campana-5

Provincia Grande empezó a mover sus fichas para 2027 y busca ampliar su armado hacia Ushuaia

Shelknamsur
Política29/09/2026
Provincia Grande comenzó a delinear su estrategia de cara a 2027 y ya trabaja en la construcción de un frente provincial con base en Río Grande, articulación con Tolhuin y la intención de sumar sectores de Ushuaia. El secretario de Gobierno riograndense, Gastón Díaz, confirmó además las coincidencias políticas del espacio con el proyecto nacional que encabeza Axel Kicillof.
LOLI-1024x707

Löffler propone reconocer con una jubilación diferencial la tarea del personal de salud

Shelknamsur
Legislatura 29/09/2026
El legislador provincial Damián “Loli” Löffler presentó un proyecto para modificar la Ley Provincial 561 y establecer un régimen jubilatorio diferencial para trabajadores del sistema público de salud de Tierra del Fuego. La propuesta contempla la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 55 años, con 25 años de servicios y un mínimo de 20 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social provincial.
md - 2026-09-30T210424.733

Pérez presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones y anunció beneficios para contribuyentes

Shelknamsur
Río Grande 30/09/2026
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, que prevé gastos y recursos por $239.505 millones. La iniciativa contempla una suba nominal del 21%, mantiene la obra pública como uno de los ejes de gestión e incorpora bonificaciones impositivas y planes de pago en medio de un escenario atravesado por la pérdida de empleo industrial y la caída de los ingresos familiares.
md - 2026-09-30T215304.723

Estudiantes de Río Grande recolectaron más de 14 toneladas de materiales reciclables

Shelknamsur
Río Grande 30/09/2026
Un total de 16 instituciones educativas de Río Grande participaron de una nueva edición de “Reciclá y Ganá”, el programa municipal que este año logró reunir más de 14 toneladas de materiales reciclables entre botellas plásticas, latas de aluminio y tapas. La iniciativa combinó competencia entre colegios, educación ambiental y una acción solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan.
LECHMAN-1024x655

El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

Shelknamsur
Legislatura 01/10/2026
La Legislatura rechazó por 8 votos contra 7 el planteo para retirar el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Jorge Lechman acompañó la solicitud y cuestionó que se trasladara al Parlamento un conflicto paritario que, según sostuvo, lleva tiempo sin resolverse. “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, afirmó. 