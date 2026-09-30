Estudiantes de Río Grande recolectaron más de 14 toneladas de materiales reciclables

El resultado final dejó 13.234 kilos de botellas PET N°1 recolectadas durante la denominada Jornada Circular, otros 959 kilos de latas de aluminio y 76,45 kilos de tapas plásticas. En total, las distintas actividades permitieron recuperar 14.269,45 kilos de materiales.

De la competencia participaron estudiantes del Instituto María Auxiliadora, Haspen, Favaloro, Guevara, Padre Zink, CIERG, Misión Salesiana, Polivalente de Arte, Cono Sur, Maradona, EPEIM, JIF, Don Bosco, Comandante Luis Piedrabuena, EMEI y CPET.

Además de las jornadas de recolección, el programa incluyó actividades educativas sobre economía circular y cuidado del ambiente costero. Parte del material recuperado tendrá además un destino solidario: las tapas plásticas y las latas de aluminio serán destinadas a colaborar con la Fundación Garrahan.

Con los pesajes ya finalizados, el concurso ingresará ahora en la etapa de premiación. Los establecimientos que hayan acumulado los mayores puntajes durante las distintas instancias recibirán premios económicos por su participación y desempeño.