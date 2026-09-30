Río Grande abrió la inscripción a un programa gratuito de atención integral para mayores de 60 años

El programa será coordinado por el Servicio de Geriatría municipal y apunta a concentrar en un mismo circuito la evaluación de la salud física, mental, funcional y social de los adultos mayores.

La atención inicial se realizará en los Centros Municipales de Salud Nº1, ubicado en Hermana Luisa Rosso 779, y Nº3, en El Alambrador 212. Allí cada paciente tendrá una primera consulta con un especialista en geriatría y posteriormente podrá acceder a controles de enfermería, nutrición, odontología y estudios de laboratorio.

De acuerdo con las necesidades detectadas durante esa evaluación, también podrán gestionarse interconsultas en cardiología, oftalmología, ginecología, urología, traumatología y salud mental, entre otras áreas disponibles dentro del sistema municipal.

El circuito finalizará con una segunda consulta geriátrica, donde se analizarán los resultados de los estudios y se definirá un esquema de seguimiento para cada paciente. Además, se entregará una libreta de salud personalizada.

La inscripción está abierta para hombres y mujeres mayores de 60 años, independientemente de si cuentan con cobertura médica. El trámite puede realizarse de manera online o presencial en los Centros Municipales de Salud. También se habilitó la Línea 147 para consultas e información.