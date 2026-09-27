Más de 100 mujeres finalizaron capacitaciones en oficios en Ushuaia

Un total de 105 mujeres recibieron sus certificados tras completar distintas capacitaciones en oficios impulsadas por la Municipalidad de Ushuaia a través del programa Mujeres en Marcha. La entrega se realizó en la Casa de la Mujer y fue encabezada por el intendente Walter Vuoto.
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Las participantes se capacitaron en licencia de conducir profesional, instalación y mantenimiento de calderas, construcción en seco, pintura de interiores, además de formación como mozas, baristas y en servicios para eventos.

Durante el encuentro, Vuoto destacó la continuidad de este tipo de propuestas y remarcó la importancia de generar herramientas que permitan ampliar las posibilidades de inserción laboral. Desde fines de 2024, el programa Mujeres en Marcha alcanzó a cerca de 300 mujeres.

“Cuando vienen las crisis económicas, a las que más respuestas hay que dar es a las mujeres”, sostuvo el intendente durante el acto.

La propuesta continuará con nuevas capacitaciones. Actualmente se desarrolla una formación para soldadoras y en las próximas semanas está previsto el inicio de un curso de tapicería.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó además el trabajo conjunto con sindicatos y el sector privado para sostener y ampliar las distintas instancias de capacitación.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo es continuar incorporando alternativas de formación vinculadas con oficios y herramientas que puedan traducirse en nuevas oportunidades laborales.

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