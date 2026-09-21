Ushuaia busca a sus nuevos embajadores: abren las inscripciones para representar a la ciudad

Las inscripciones estarán abiertas desde este lunes 21 hasta el domingo 27 de septiembre inclusive. Podrán postularse personas mayores de 18 años, residentes en Ushuaia y que no hayan sido elegidas durante las últimas cinco ediciones del concurso.

La propuesta apunta a reconocer a vecinos que tengan participación activa en la comunidad. Por ese motivo, entre los aspectos que serán considerados aparecen el compromiso social, la solidaridad, la incidencia comunitaria y las acciones realizadas de manera desinteresada.

Una vez cerrada la inscripción, las postulaciones serán analizadas por un Comité Evaluador integrado por representantes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, referentes de la comunidad y los embajadores salientes.

De esa instancia surgirán diez candidatos que posteriormente participarán de una votación popular a través de las redes sociales.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que con el paso de los años la elección modificó su perfil y pasó a funcionar como un reconocimiento a vecinos que desarrollan distintas tareas dentro de la comunidad.

La elección formará parte de las actividades por un nuevo aniversario de Ushuaia y quienes resulten seleccionados representarán a la ciudad durante el próximo año.

Las bases, condiciones y el formulario de inscripción se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia y de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas.