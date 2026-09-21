Controles en Andorra: labraron 21 actas por incumplimientos en la tenencia de animales

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Control Animal, dependiente de la Dirección de Zoonosis, cuyos agentes recorrieron distintos sectores del barrio durante la mañana y la tarde del viernes.

Como resultado de las inspecciones, se detectaron diferentes irregularidades y se confeccionaron 21 actas. Durante el recorrido también fueron encontrados dos perros sueltos, que fueron trasladados a los caniles municipales.

Allí se realizarán las verificaciones correspondientes para establecer la situación de los animales y determinar las medidas a seguir de acuerdo con la normativa vigente.

Los operativos forman parte de los controles que Zoonosis viene realizando en diferentes barrios de Ushuaia para detectar incumplimientos y reducir la presencia de animales sin supervisión en espacios públicos.

Durante las recorridas, el personal también informa a los propietarios sobre las obligaciones vinculadas con la tenencia responsable y las herramientas disponibles para la identificación, castración y cuidado de los animales de compañía.