Controles en Andorra: labraron 21 actas por incumplimientos en la tenencia de animales

La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo de control en el Valle de Andorra que terminó con 21 actas de infracción vinculadas al incumplimiento de las normas de tenencia responsable de animales. Además, dos perros que se encontraban sueltos en la vía pública fueron capturados.
Ushuaia21/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Control Animal, dependiente de la Dirección de Zoonosis, cuyos agentes recorrieron distintos sectores del barrio durante la mañana y la tarde del viernes.

Como resultado de las inspecciones, se detectaron diferentes irregularidades y se confeccionaron 21 actas. Durante el recorrido también fueron encontrados dos perros sueltos, que fueron trasladados a los caniles municipales.

Allí se realizarán las verificaciones correspondientes para establecer la situación de los animales y determinar las medidas a seguir de acuerdo con la normativa vigente.

Los operativos forman parte de los controles que Zoonosis viene realizando en diferentes barrios de Ushuaia para detectar incumplimientos y reducir la presencia de animales sin supervisión en espacios públicos.

Durante las recorridas, el personal también informa a los propietarios sobre las obligaciones vinculadas con la tenencia responsable y las herramientas disponibles para la identificación, castración y cuidado de los animales de compañía.

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