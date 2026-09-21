Ushuaia Joven 2026: el futsal reunió a estudiantes de toda la ciudad en La Cantera

Una nueva jornada de Ushuaia Joven 2026 tuvo al futsal como protagonista en el barrio La Cantera, donde estudiantes de distintos colegios de la ciudad disputaron los octavos y cuartos de final de los torneos femenino y masculino.
Ushuaia21/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Desde temprano, alumnos acompañaron a sus equipos con banderas, camisetas y cantos, en una fecha que definió a los conjuntos que siguen en carrera por el campeonato.

En el torneo femenino, Colegio del Sur derrotó 3 a 0 a Sábato; Monseñor superó 7 a 3 a CIEU; Eva Duarte venció 6 a 1 a EMEI; Sobral se impuso 2 a 1 ante Don Bosco; Julio Verne ganó 4 a 2 frente a Polivalente y EPET goleó 9 a 0 a José Martí. Martín Marte y Nacional avanzaron directamente a cuartos.

En esa instancia, Colegio del Sur venció 12 a 0 a Martín Marte, Monseñor derrotó 2 a 1 a Eva Duarte, Julio Verne superó 4 a 0 a Sobral y Nacional eliminó por penales a EPET luego de igualar sin goles.

De esta manera, las semifinales femeninas enfrentarán a Colegio del Sur con Monseñor y a Julio Verne con Nacional.

En el masculino, EPET venció 3 a 1 a Sábato; CIEU goleó 8 a 0 a Martín Marte; José Martí derrotó 2 a 0 a Polivalente; Don Bosco superó 4 a 1 a EMEI; Julio Verne ganó 6 a 3 frente a Nacional y Eva Duarte se impuso 7 a 3 ante Los Andes. Sobral pasó directamente a cuartos y Monseñor avanzó por la no presentación de Kloketén.

En cuartos, Sobral derrotó 4 a 0 a EPET. Monseñor eliminó por penales a CIEU tras empatar 3 a 3, mientras que Don Bosco también necesitó de los penales para superar a José Martí después del 1 a 1. Eva Duarte, en tanto, venció 5 a 3 a Julio Verne.

Las semifinales masculinas quedaron conformadas por Sobral-Monseñor y Don Bosco-Eva Duarte.

La competencia continuará el sábado 26 de septiembre en Cancha 4. Desde las 9 se disputarán las semifinales femeninas y a partir de las 12 será el turno de los cruces masculinos, camino a las finales de Ushuaia Joven 2026.

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