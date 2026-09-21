Ushuaia Joven 2026: el futsal reunió a estudiantes de toda la ciudad en La Cantera

Desde temprano, alumnos acompañaron a sus equipos con banderas, camisetas y cantos, en una fecha que definió a los conjuntos que siguen en carrera por el campeonato.

En el torneo femenino, Colegio del Sur derrotó 3 a 0 a Sábato; Monseñor superó 7 a 3 a CIEU; Eva Duarte venció 6 a 1 a EMEI; Sobral se impuso 2 a 1 ante Don Bosco; Julio Verne ganó 4 a 2 frente a Polivalente y EPET goleó 9 a 0 a José Martí. Martín Marte y Nacional avanzaron directamente a cuartos.

En esa instancia, Colegio del Sur venció 12 a 0 a Martín Marte, Monseñor derrotó 2 a 1 a Eva Duarte, Julio Verne superó 4 a 0 a Sobral y Nacional eliminó por penales a EPET luego de igualar sin goles.

De esta manera, las semifinales femeninas enfrentarán a Colegio del Sur con Monseñor y a Julio Verne con Nacional.

En el masculino, EPET venció 3 a 1 a Sábato; CIEU goleó 8 a 0 a Martín Marte; José Martí derrotó 2 a 0 a Polivalente; Don Bosco superó 4 a 1 a EMEI; Julio Verne ganó 6 a 3 frente a Nacional y Eva Duarte se impuso 7 a 3 ante Los Andes. Sobral pasó directamente a cuartos y Monseñor avanzó por la no presentación de Kloketén.

En cuartos, Sobral derrotó 4 a 0 a EPET. Monseñor eliminó por penales a CIEU tras empatar 3 a 3, mientras que Don Bosco también necesitó de los penales para superar a José Martí después del 1 a 1. Eva Duarte, en tanto, venció 5 a 3 a Julio Verne.

Las semifinales masculinas quedaron conformadas por Sobral-Monseñor y Don Bosco-Eva Duarte.

La competencia continuará el sábado 26 de septiembre en Cancha 4. Desde las 9 se disputarán las semifinales femeninas y a partir de las 12 será el turno de los cruces masculinos, camino a las finales de Ushuaia Joven 2026.