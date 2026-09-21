Flexibilidad para el mejor servicio

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Es una modalidad habitual entre quienes recién comienzan a usar una línea móvil, quienes tienen un consumo moderado o quienes buscan una segunda línea para utilizar de manera acotada. Con la certeza de no tener un dolor de cabeza, aunque suene a rima.

Sin embargo, suelen surgir dudas cuando se evalúa la posibilidad de cambiar de operador. Si la línea es prepaga, ¿también se puede conservar el número? La respuesta es sí. La modalidad prepaga no impide realizar una portabilidad numérica. El usuario puede cambiar de compañía y mantener el mismo número, de modo que el cambio no obliga a comunicar un nuevo contacto a familiares, amigos, clientes o compañeros de trabajo.

Ojo con el saldo

Lo que sí hay que tener en cuenta es que, al cambiar de compañía, el saldo que se tenía en la empresa anterior no se traslada automáticamente al nuevo operador. Por ese motivo, se recomienda que, antes de iniciar el trámite de portabilidad a un plan prepago , conviene revisar cuánto crédito queda en la línea y utilizarlo. O, si hay mucho apuro por cambiar, saber con claridad que sí quedó crédito pendiente no será parte del saldo que se cargue con la nueva compañía.

La portabilidad prepago tampoco debería decidirse solamente por la cantidad de datos o minutos que ofrece cada propuesta. Como no existe una factura mensual que permita comparar servicios de manera directa, es importante mirar qué se recibe realmente en cada recarga. Porque las promociones que ofrecen duplicar o triplicar beneficios pueden no resultar tan significativas según el uso que haga cada persona.

í. La cantidad de datos, los minutos incluidos, la vigencia de los beneficios y las alternativas disponibles para volver a cargar crédito son algunos de los aspectos que conviene poner en la balanza.

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La cobertura que brinda la compañía móvil es otro punto central. Una propuesta puede resultar atractiva en términos de servicios incluidos, pero si la conexión no funciona bien en los lugares donde se utiliza el teléfono habitualmente, ¿cuál es el sentido? Hay que optar por la compañía que funciona mejor de acuerdo a las necesidades de uso que le importan a cada usuario.

Con el DNI siempre

También vale la pena revisar cómo recargar la línea. Las opciones disponibles, la facilidad para hacerlo desde una aplicación, una página web, una billetera digital u otros canales son un diferencial básico para quien utiliza una línea prepaga. Si la modalidad elegida se basa justamente en controlar el gasto y decidir cuándo volver a cargar, la facilidad de esa operación forma parte de la experiencia del servicio.

La portabilidad prepago se gestiona igual que cualquier trámite de portabilidad. Para iniciar el trámite, hay que estar provisto de DNI y ser el titular de la línea. Luego se avisa al operador elegido el deseo de ejercer la portabilidad. Y se da paso al proceso.

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La portabilidad prepago es poder elegir la compañía que mejor atiende las necesidades de conectividad de cada usuario. La decisión del cambio debe tomarse después de comparar cobertura, formas de recarga y lo que efectivamente incluye cada propuesta, teniendo en cuenta el uso cotidiano. Para quien busca flexibilidad y control, cambiar de operador no necesariamente implica cambiar la forma de usar el celular.