Río Grande llevó servicios veterinarios a los barrios Malvinas Argentinas y Las Aves

El Municipio realizó una nueva jornada territorial destinada al cuidado responsable de mascotas, con asesoramiento a vecinos, prevención de enfermedades y orientación para acceder a castraciones.
 
Río Grande 21/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Personal de Servicios Veterinarios de Río Grande recorrió los barrios Malvinas Argentinas y Las Aves como parte de las acciones que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad para acercar información y herramientas vinculadas al bienestar animal.

Durante la actividad, los equipos municipales brindaron recomendaciones sobre el cuidado de perros y gatos, además de información preventiva relacionada con el moquillo y otras enfermedades que pueden afectar a los animales.

Los vecinos también pudieron recibir orientación sobre el sistema de turnos para castraciones y acceder a material informativo. Como parte de la recorrida se entregaron bolsas destinadas a la recolección de materia fecal, con el objetivo de reforzar el cuidado y la limpieza de los espacios públicos.

La jornada incluyó además controles preventivos en la vía pública para verificar el cumplimiento de las normas vigentes sobre tenencia responsable y bienestar animal.

Desde el Municipio señalaron que estas recorridas buscan fortalecer la prevención y promover una convivencia responsable entre los vecinos y sus mascotas en los distintos barrios de Río Grande.

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