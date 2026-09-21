Río Grande lanzó un canal de WhatsApp para informar servicios, trámites y actividades

El Municipio de Río Grande puso a disposición de los vecinos un canal oficial de difusión a través de WhatsApp, desde donde se podrá acceder a información sobre servicios, trámites, talleres, actividades y distintas novedades de la ciudad.
Río Grande 21/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La herramienta busca concentrar en un mismo espacio las comunicaciones de interés público y facilitar el acceso a información municipal de manera directa desde el teléfono celular.

A través del canal se difundirán novedades vinculadas con las distintas áreas del Municipio, propuestas abiertas a la comunidad, información sobre gestiones y servicios, además de avisos que puedan resultar de utilidad para los vecinos.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la incorporación de esta vía forma parte del proceso de modernización de los canales de comunicación y apunta a mantener un contacto más ágil con la comunidad.

La adhesión al canal es voluntaria y puede realizarse directamente a través de WhatsApp. Una vez incorporados, los usuarios podrán recibir las publicaciones que vaya realizando oficialmente el Municipio de Río Grande.

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