Temporada de cruceros en riesgo: advierten que los conflictos en el Puerto pueden hacer que las navieras abandonen Ushuaia

La preocupación dentro del sector turístico creció luego de que empresas vinculadas a la actividad recibieran comunicaciones de trabajadores y ex trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos advirtiendo sobre posibles acciones que podrían impedir la normal operación de los buques. Para Brisighelli, el daño generado por este tipo de mensajes puede tener consecuencias mucho más profundas que una protesta puntual.

“Si les somos un dolor de cabeza, no las vemos nunca más”, resumió el titular de FEDECATUR al referirse a la reacción que podrían tener las navieras internacionales si Ushuaia deja de ser considerada una escala confiable.

El riesgo no necesariamente se verá durante la temporada que está por comenzar. Los itinerarios de cruceros se definen con meses e incluso años de anticipación y modificar una programación sobre la marcha resulta complejo. El verdadero impacto podría aparecer más adelante, cuando las compañías vuelvan a definir sus rutas y decidan si continúan incluyendo a Ushuaia dentro de sus operaciones.

La advertencia llega en un momento particularmente sensible. El primer crucero de la temporada está previsto para fines de septiembre y el sector espera un verano con más de 50 recaladas, además de buenos niveles de reservas y actividad turística.

Lo que está en juego supera ampliamente al Puerto. Cada crucero que arriba a Ushuaia moviliza agencias marítimas, operadores turísticos, transportistas, estibadores, proveedores, talleres, empresas de servicios portuarios, comercios y decenas de actividades que dependen directa o indirectamente del movimiento de pasajeros.

Brisighelli también cuestionó el manejo de la situación por parte de las autoridades y reclamó que el Estado concentre sus esfuerzos en garantizar previsibilidad. “Si el Estado en vez de trabajar en la búsqueda de soluciones está trabajando en la búsqueda de problemas, está muy complicado”, afirmó.

En paralelo, empresarios turísticos y operadores vienen reclamando información sobre las intervenciones previstas dentro del Puerto. Según explicó el presidente de FEDECATUR, existe incertidumbre sobre obras y modificaciones que podrían afectar también a la operatoria de los catamaranes.

Brisighelli aseguró que el sector intentó obtener precisiones, pero hasta el momento no recibió respuestas suficientes para planificar la temporada. La falta de información, sumada al conflicto gremial y administrativo, aumenta la preocupación entre quienes dependen del funcionamiento diario de la terminal portuaria.

El escenario genera todavía más inquietud porque el turismo aparece hoy como uno de los pocos sectores de la economía fueguina que mantiene buenos niveles de actividad. Brisighelli señaló que julio marcó un récord y que las perspectivas para el verano son favorables, pero advirtió que esa recuperación podría quedar expuesta si no se logra normalizar rápidamente la situación portuaria.