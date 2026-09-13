Emprendedores de Ushuaia completaron el ciclo de capacitación “De la Idea al Negocio”

El programa se extendió durante varios meses y contó con 16 encuentros presenciales, semanales y teórico-prácticos. Al finalizar el recorrido, los participantes recibieron los certificados correspondientes.

La capacitación estuvo dividida en tres etapas —Arrancar, Vender y Crecer—, pensadas para acompañar diferentes momentos de un emprendimiento, desde la puesta en marcha de una idea hasta la consolidación de un proyecto que ya se encuentra funcionando.

Durante los encuentros se trabajó sobre identidad de marca, comunicación, redes sociales, inteligencia artificial, técnicas de venta, planificación, gestión y herramientas financieras y digitales.

El cierre contó con la participación del rector de la UNTDF, Mariano Hermida; la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro; y la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo del programa es brindar herramientas que puedan trasladarse al trabajo cotidiano, mejorar las estrategias comerciales y acompañar la profesionalización de quienes desarrollan actividades de manera independiente en Ushuaia.