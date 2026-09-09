Emprendedores fueguinos mostraron sus producciones en la Expo Moda & Tendencia Patagonia

Emprendedores fueguinos participaron de la Expo Moda & Tendencia Patagonia, desarrollada en Río Gallegos, donde tuvieron la posibilidad de exhibir sus productos, generar nuevos contactos y compartir experiencias con representantes del sector provenientes de distintas ciudades patagónicas.

Por Río Grande viajaron Emanuel Rodríguez, Luciana Greco, Yohana Velázquez y Noelia Leiva. A la delegación también se sumaron Ana Elisa Enrri, de Tolhuin, y Paulina Digerlo, de Ushuaia, ampliando la representación de Tierra del Fuego dentro del encuentro.

Durante las dos jornadas se presentaron propuestas relacionadas con la moda, el diseño, la indumentaria y distintos emprendimientos productivos. Además de la exposición y comercialización de productos, hubo espacios destinados a la capacitación y al intercambio entre quienes forman parte del sector.

El cierre contó con la presencia del diseñador argentino Benito Fernández, quien mantuvo un encuentro con emprendedores y diseñadores que participaron de la exposición.

La presencia de los emprendedores de Río Grande se produjo a través del trabajo de la Escuela Municipal de Emprendedores, que además de las capacitaciones busca generar espacios para que los proyectos locales puedan salir del mercado fueguino y encontrar nuevas oportunidades de comercialización.

Desde el área de Desarrollo Local destacaron precisamente ese objetivo: acompañar a quienes emprenden no solamente durante su etapa de formación, sino también facilitar su llegada a ferias, exposiciones y espacios donde puedan mostrar y comercializar sus productos.

El Municipio de Río Grande también brindó asistencia logística para el traslado de la delegación hasta Río Gallegos y destacó la importancia de mantener este tipo de vínculos con otras ciudades patagónicas.

La participación en la Expo permitió así que los emprendimientos fueguinos tuvieran una vidriera fuera de la provincia y establecieran contactos con potenciales nuevos mercados dentro de la Patagonia.