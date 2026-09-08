Sumó siete vehículos a su flota municipal para reforzar los servicios

El Municipio de Río Grande incorporó siete nuevos vehículos a su parque automotor, que serán destinados a distintas áreas para reforzar las tareas de servicios, infraestructura, traslado de materiales y remoción de vehículos.
Río Grande 08/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La presentación fue encabezada por el intendente Martín Perez. Las unidades fueron adquiridas mediante licitación pública y se incorporarán progresivamente al trabajo cotidiano de los equipos municipales.

La nueva flota está compuesta por tres IVECO Daily 55-170, dos Daily 70-170, un IVECO Tector 11-190 y una Toyota Hilux 4x4. Con estas incorporaciones, el Ejecutivo municipal busca renovar parte de su parque automotor y ampliar la capacidad operativa de las distintas áreas.

Entre las unidades se encuentra un IVECO Tector 11-190 que será acondicionado como grúa municipal. Esto permitirá que el Municipio cuente con un vehículo propio para tareas de traslado y remoción de automóviles, sin depender de otros recursos para este tipo de intervenciones.

Los demás vehículos serán utilizados para tareas de limpieza, retiro de elementos ferrosos, traslado de materiales y equipamiento, además de trabajos vinculados con infraestructura y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Las unidades serán distribuidas entre las áreas municipales de acuerdo con las necesidades operativas de cada sector, especialmente aquellas que desarrollan tareas permanentes en barrios, espacios públicos y dependencias municipales.

Durante la presentación, Perez sostuvo que el crecimiento de Río Grande obliga al Municipio a ampliar también sus herramientas de trabajo y capacidad de respuesta.

El intendente señaló que la incorporación de equipamiento no apunta únicamente a renovar vehículos, sino a disponer de recursos propios que permitan agilizar las intervenciones y mejorar la prestación de los servicios municipales.

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