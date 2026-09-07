Impulsan una capacitación intensiva destinada a mujeres emprendedoras

La propuesta se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas en la Casa de la Mujer e incluirá herramientas sobre costos, facturación, ventas, presentación de productos y fortalecimiento de los proyectos.
Ushuaia07/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia realizará del 14 al 18 de septiembre una nueva capacitación destinada a mujeres emprendedoras de la ciudad, con una propuesta intensiva orientada a mejorar distintos aspectos vinculados con la organización y el crecimiento de sus proyectos.

El ciclo, denominado “Mujeres que Crecen”, se llevará adelante de 18 a 20 horas en el SUM de la Casa de la Mujer, ubicada en Maipú 1120, y estará organizado por la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano.

A lo largo de cinco encuentros consecutivos, las participantes trabajarán sobre diferentes ejes: “Mente Sana, Negocio Fuerte”, monotributo y facturación, pequeños costos, fotografía de productos y armado de stands, además de ventas y atención al público.

La capacitación busca abordar el funcionamiento de los emprendimientos desde distintas perspectivas, combinando herramientas vinculadas con la formalización de la actividad, el cálculo de costos, la comercialización y la presentación de los productos.

También se incorporarán contenidos relacionados con el bienestar personal y la organización del trabajo, con la intención de ofrecer una formación integral para quienes llevan adelante emprendimientos propios.

Las interesadas en obtener más información sobre la propuesta pueden comunicarse al 2901-605905.

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