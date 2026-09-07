Fortalecen el turismo rural comunitario con capacitaciones y visitas a emprendimientos

El Instituto Fueguino de Turismo llevó adelante el segundo Taller de Turismo Rural Comunitario, una propuesta que durante tres jornadas reunió a emprendedores, productores, estudiantes, representantes de cámaras y referentes vinculados con la actividad en Río Grande y Tolhuin.

La capacitación estuvo a cargo del ingeniero Ramiro Ragno, docente, asesor y técnico territorial de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, y estuvo orientada al fortalecimiento de la gestión colectiva, el asociativismo y la planificación de nuevas experiencias turísticas en la provincia.

Durante los encuentros se trabajó sobre alianzas estratégicas, experiencias desarrolladas en otros puntos del país y herramientas prácticas para avanzar en proyectos comunitarios vinculados con el turismo.

El cronograma comenzó el jueves 3 de septiembre en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande y continuó al día siguiente en La Morada del Lago, en Tolhuin, donde se desarrollaron distintos módulos teóricos.

La actividad también contempló visitas técnicas a emprendimientos de la zona, con el objetivo de conocer experiencias en funcionamiento y analizar alternativas para ampliar y fortalecer la oferta turística local.

La directora provincial de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte, Stella Alazard, destacó que la propuesta permitió reunir a distintos sectores alrededor de una misma discusión y avanzar en la construcción de proyectos con participación local.

El encuentro fue articulado con la Cámara de Comercio de Río Grande, la Secretaría de Turismo y Producción de Tolhuin, la ONG Otro Mercado al Sur y la Cámara de Servicios Turísticos de Tolhuin, además de distintos emprendimientos de la zona.

Desde el INFUETUR señalaron que el trabajo continuará particularmente en Tolhuin, donde buscan consolidar propuestas que vinculen la actividad turística con la producción, los saberes locales, el patrimonio natural y la identidad de las comunidades.