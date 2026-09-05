La Base Aeronaval de Río Grande incorporó a 50 jóvenes que comenzaron su etapa de formación

El inicio de la capacitación tuvo lugar en la Base Aeronaval Río Grande, una instalación estrechamente vinculada con la historia de la ciudad y que tuvo un papel estratégico durante la Guerra de Malvinas.

La incorporación de los nuevos aspirantes contará con el acompañamiento del Municipio de Río Grande, que dispuso asistencia en salud, educación y transporte durante los dos meses que se extenderá la formación.

Como parte del proceso previo al ingreso, el área municipal de Salud realizó los estudios requeridos para obtener el apto físico, además de controles bucodentales y otras evaluaciones necesarias para los aspirantes.

El Municipio también entregó 15 computadoras para conformar un espacio informático dentro de la Base Aeronaval. Los equipos tendrán como objetivo facilitar la capacitación de los ingresantes y permitir que aquellos que todavía adeudan materias o no completaron el nivel secundario puedan avanzar con sus estudios.

A esto se sumará el acceso gratuito al transporte público para los 50 jóvenes mientras dure el período de formación.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó durante el acto la relación histórica entre Río Grande y las Fuerzas Armadas, particularmente a partir del papel desempeñado por la ciudad durante el conflicto del Atlántico Sur.

“Río Grande es la ciudad de la soberanía y tiene un agradecimiento y un reconocimiento muy profundo hacia las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.

Por parte de la institución militar, el jefe de la Base Aeronaval Río Grande, Diego Alejandro Mazza, valoró la incorporación del equipamiento informático y explicó que las computadoras permitirán desarrollar distintas instancias educativas dentro de la propia unidad.

Según señaló, además de facilitar la finalización de los estudios secundarios de quienes todavía los tengan pendientes, los equipos serán utilizados para capacitaciones relacionadas con los distintos oficios y funciones que posteriormente desempeñarán los ingresantes dentro de la Armada y la Aviación Naval.

Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya; el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, Agustín Colombera; y el director de Servicios de la Salud, Fabián Baeza.

La incorporación de los 50 jóvenes marca además una diferencia respecto de experiencias anteriores: esta vez la formación inicial podrá realizarse completamente en Río Grande, sin que los aspirantes tengan que trasladarse fuera de la ciudad para atravesar esta primera instancia.

Durante los próximos dos meses deberán completar el período de capacitación previsto antes de avanzar hacia su incorporación a las filas de la Armada Argentina y la Aviación Naval.