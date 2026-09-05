La Base Aeronaval de Río Grande incorporó a 50 jóvenes que comenzaron su etapa de formación

Cincuenta jóvenes de Río Grande comenzaron una etapa de formación de dos meses para incorporarse a la Armada Argentina y la Aviación Naval, en un proceso que por primera vez podrá desarrollarse íntegramente en la ciudad.
Río Grande 05/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El inicio de la capacitación tuvo lugar en la Base Aeronaval Río Grande, una instalación estrechamente vinculada con la historia de la ciudad y que tuvo un papel estratégico durante la Guerra de Malvinas.

La incorporación de los nuevos aspirantes contará con el acompañamiento del Municipio de Río Grande, que dispuso asistencia en salud, educación y transporte durante los dos meses que se extenderá la formación.

Como parte del proceso previo al ingreso, el área municipal de Salud realizó los estudios requeridos para obtener el apto físico, además de controles bucodentales y otras evaluaciones necesarias para los aspirantes.

El Municipio también entregó 15 computadoras para conformar un espacio informático dentro de la Base Aeronaval. Los equipos tendrán como objetivo facilitar la capacitación de los ingresantes y permitir que aquellos que todavía adeudan materias o no completaron el nivel secundario puedan avanzar con sus estudios.

A esto se sumará el acceso gratuito al transporte público para los 50 jóvenes mientras dure el período de formación.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó durante el acto la relación histórica entre Río Grande y las Fuerzas Armadas, particularmente a partir del papel desempeñado por la ciudad durante el conflicto del Atlántico Sur.

“Río Grande es la ciudad de la soberanía y tiene un agradecimiento y un reconocimiento muy profundo hacia las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.

Por parte de la institución militar, el jefe de la Base Aeronaval Río Grande, Diego Alejandro Mazza, valoró la incorporación del equipamiento informático y explicó que las computadoras permitirán desarrollar distintas instancias educativas dentro de la propia unidad.

Según señaló, además de facilitar la finalización de los estudios secundarios de quienes todavía los tengan pendientes, los equipos serán utilizados para capacitaciones relacionadas con los distintos oficios y funciones que posteriormente desempeñarán los ingresantes dentro de la Armada y la Aviación Naval.

Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya; el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, Agustín Colombera; y el director de Servicios de la Salud, Fabián Baeza.

La incorporación de los 50 jóvenes marca además una diferencia respecto de experiencias anteriores: esta vez la formación inicial podrá realizarse completamente en Río Grande, sin que los aspirantes tengan que trasladarse fuera de la ciudad para atravesar esta primera instancia.

Durante los próximos dos meses deberán completar el período de capacitación previsto antes de avanzar hacia su incorporación a las filas de la Armada Argentina y la Aviación Naval.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
fipass-fkl

China con Fernández, Estados Unidos con Milei: mientras Ushuaia discute, los británicos avanzan con los chinos en el nuevo puerto de Malvinas

Mariano López
Mundo31/08/2026
Durante la gestión de Alberto Fernández y Gustavo Melella, China quedó en el centro de los proyectos y las discusiones estratégicas alrededor del Polo Logístico Antártico. Con Javier Milei, el eje giró hacia Estados Unidos. Entre acusaciones de entrega y discursos de soberanía, la Base Naval Integrada de Ushuaia mantiene un último avance físico oficial del 9,13%. En Malvinas, mientras tanto, la ilegítima administración británica contrató infraestructura fabricada en China para un nuevo puerto destinado a fortalecer su capacidad logística en el Atlántico Sur.
4b58f1ca-5725-492d-b83f-ff6c0a1b8155

Malvinas: demandan a Rockhopper y Navitas y la ruta del dinero también debería mirar hacia la Argentina continental

Mariano López
De interés 02/09/2026
El Juzgado Federal de Río Grande recibió una demanda para frenar Sea Lion, el proyecto petrolero de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en Malvinas. El planteo también busca conocer quién financia la explotación. Fuera de esa presentación aparece otro dato que la Justicia Federal debería al menos poner bajo revisión: BHP exploró petróleo alrededor de las Islas entre 2007 y 2011 junto a FOGL. Cinco años después de su salida, FOGL fue absorbida por Rockhopper. Hoy BHP posee el 50% de Vicuña Corp. junto a Lundin Mining y desembolsó US$2.000 millones para desarrollar Filo del Sol y Josemaría, dos grandes proyectos de cobre, oro y plata con fuerte presencia en San Juan.
md - 2026-09-02T215316.719

Retiraron 18 vehículos abandonados de distintos sectores de Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia02/09/2026
La Municipalidad de Ushuaia realizó un nuevo operativo para retirar vehículos abandonados de la vía pública. En total fueron trasladadas 18 unidades que se encontraban en distintos puntos de la ciudad y presentaban faltantes de motor, patentes u otros componentes esenciales.
3841f26d-74b9-4a09-97b7-fec0361deb8e

Todos miran a Washington, pero el puerto británico en Malvinas se hace con China

Mariano López
Mundo03/09/2026
Mientras Milei apuesta a Estados Unidos y Trump tensiona su relación con Londres, China aparece en una obra mucho más concreta en el Atlántico Sur. Dean Dent, legislador de la administración británica de Malvinas a cargo de Infraestructura Pública, confirmó que los grandes lanchones del nuevo puerto se construyen en China y llegarán a las Islas a mediados de 2027. El proyecto, desarrollado con Damen, tiene un presupuesto cercano a los 160 millones de libras. En Tierra del Fuego, sin embargo, ni el Gobierno de Gustavo Melella ni la gestión de Javier Milei cuestionaron hasta ahora públicamente a Beijing por esa participación.
 
 
 
BANDERADETDF

Bertone: “Las Islas Malvinas no son una moneda de cambio”

Shelknamsur
04/09/2026
La exgobernadora Rosana Bertone se refirió a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional y cuestionó que las decisiones vinculadas con Malvinas puedan adoptarse sin participación de Tierra del Fuego. Reclamó debate parlamentario y una política de Estado, aunque también consideró necesario salir del “inmovilismo” frente al avance sobre los recursos naturales en el área en disputa.
mav

Malvinas: cayeron las acciones de Rockhopper y Navitas tras el anuncio de Milei, pero Sea Lion sigue en marcha

Shelknamsur
Mundo05/09/2026
Las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las dos compañías que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, registraron bajas luego de que el presidente Javier Milei anunciara nuevas sanciones contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina.
plataforma_petrolera_malvinas

Tras el anuncio de Milei, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo confirmó que no operará en Malvinas

Shelknamsur
Mundo05/09/2026
SLB, uno de los gigantes mundiales de la industria petrolera, anunció que no participará de actividades hidrocarburíferas en las Islas. La compañía no explota directamente los yacimientos, pero proporciona tecnología, equipos y servicios indispensables para desarrollar proyectos petroleros. La decisión del Gobierno nacional de endurecer las sanciones contra las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina tuvo una primera respuesta empresarial de peso.