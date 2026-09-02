Septiembre llega con una agenda cargada de propuestas para las juventudes

El inicio de las actividades estuvo marcado por la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, realizada durante el 1° y 2 de septiembre en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro. La propuesta estuvo dirigida principalmente a estudiantes de los últimos años del secundario, con información sobre carreras y alternativas de formación disponibles en Río Grande.

La programación continuará el 3 de septiembre con Catwalk Colours, mientras que el sábado 12 se desarrollará una jornada de Break-Style en el Paseo Canto del Viento. Para el 15 está prevista la presentación del documental “La Soledad de los Huesos” y, un día después, la proyección de “La Noche de los Lápices” en el Parque de los 100 Años.

La Fiesta del Estudiante se realizará el domingo 20 en el patio del Museo Municipal Virginia Choquintel, mientras que el cierre de la agenda será el miércoles 30 con la propuesta “Jóvenes Emprendedores”, en el Espacio Joven Zona Sur.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que el objetivo es generar oportunidades para los jóvenes a través de políticas vinculadas con la formación, la cultura, el deporte y la prevención.