Septiembre llega con una agenda cargada de propuestas para las juventudes

El Municipio de Río Grande puso en marcha el Mes de las Juventudes con una agenda que se extenderá durante septiembre e incluirá propuestas vinculadas con la educación, la cultura, el deporte, el emprendedurismo y distintos espacios de encuentro para jóvenes de la ciudad.
Río Grande 02/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El inicio de las actividades estuvo marcado por la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, realizada durante el 1° y 2 de septiembre en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro. La propuesta estuvo dirigida principalmente a estudiantes de los últimos años del secundario, con información sobre carreras y alternativas de formación disponibles en Río Grande.

La programación continuará el 3 de septiembre con Catwalk Colours, mientras que el sábado 12 se desarrollará una jornada de Break-Style en el Paseo Canto del Viento. Para el 15 está prevista la presentación del documental “La Soledad de los Huesos” y, un día después, la proyección de “La Noche de los Lápices” en el Parque de los 100 Años.

La Fiesta del Estudiante se realizará el domingo 20 en el patio del Museo Municipal Virginia Choquintel, mientras que el cierre de la agenda será el miércoles 30 con la propuesta “Jóvenes Emprendedores”, en el Espacio Joven Zona Sur.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que el objetivo es generar oportunidades para los jóvenes a través de políticas vinculadas con la formación, la cultura, el deporte y la prevención.

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