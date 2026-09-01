Vuoto recibió al Club de Abuelos Doña Tránsito y analizaron la necesidad de contar con una sede propia

Integrantes de la comisión directiva plantearon al intendente de Ushuaia la posibilidad de disponer de un espacio físico donde concentrar los talleres y actividades que actualmente desarrollan en distintos puntos de la ciudad.
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El intendente Walter Vuoto recibió a representantes del Club de Abuelos, Hijos y Amigos “Doña Tránsito” en la Sala de Situación del Municipio de Ushuaia. Del encuentro también participó la concejala Analía Escalante.

Durante la reunión, los integrantes de la institución expusieron las actividades que realizan y las necesidades que enfrentan para sostener su funcionamiento. Uno de los principales planteos fue la posibilidad de contar con una sede que permita reunir en un mismo lugar los talleres y encuentros que hoy se desarrollan en distintos espacios de la ciudad.

Fundado el 5 de octubre de 2001, el Club Doña Tránsito reúne actualmente a alrededor de 50 adultos mayores y desarrolla talleres de memoria, tango, canto, movimiento y elongación, inglés, juegos, dibujo, pintura y huerta.

Vuoto destacó el trabajo que la institución realiza desde hace más de dos décadas y manifestó la intención del Municipio de continuar articulando acciones para acompañar sus actividades y avanzar sobre las necesidades planteadas durante el encuentro.

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