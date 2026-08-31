El Natatorio Eva Perón retomó sus actividades tras obras de mantenimiento y renovación

El Natatorio Municipal Eva Perón retomó sus actividades luego de una serie de trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de sus instalaciones.

Entre las principales intervenciones se incorporó una nueva caldera de 90.000 calorías para abastecer al chapotero y la pileta mediana, que en conjunto contienen aproximadamente 220.000 litros de agua. El nuevo equipo permitirá mantener la temperatura entre los 30 y 31 grados.

Las mejoras alcanzan a las actividades de la Escuela de Natación, jardines de infantes, adultos mayores y distintos espacios vinculados con rehabilitación y bienestar que funcionan habitualmente en el natatorio.

También se realizaron trabajos sobre el sistema de filtrado, con el recambio de alrededor de 420 kilos de arena de sílice y grava, además del mantenimiento de bombas y cabezales.

Según informó el Municipio, más de 2.500 personas utilizan diariamente las instalaciones del complejo deportivo.

Durante los próximos días está previsto continuar con tareas de mantenimiento y renovación en los sistemas correspondientes a la pileta grande, con el objetivo de completar la puesta a punto general del natatorio.