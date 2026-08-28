Brasil se vuelve clave para Ushuaia: menos turistas que Europa, pero con un nivel de gasto similar

Brasil dejó de ser solamente un mercado potencial para el turismo de Ushuaia. Los vuelos directos desde San Pablo durante este invierno empiezan a mostrar números concretos y, sobre todo, un tipo de visitante que interesa especialmente al sector turístico por su capacidad de gasto y la cantidad de días que permanece en el destino.

Durante julio pasaron por el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas 60.660 pasajeros, el registro más alto para ese mes en la serie analizada. Del total, 55.451 correspondieron a vuelos de cabotaje y otros 5.209 a operaciones internacionales.

La novedad estuvo en la conexión con San Pablo. En un solo mes se contabilizaron 29 vuelos internacionales directos, operados por LATAM y GOL, con una ocupación promedio cercana al 86% de los asientos disponibles.

Para Juan Pavlov, secretario de Política Externa del Instituto Fueguino de Turismo, el resultado tiene otra dimensión además de la cantidad de pasajeros. Según explicó, el comportamiento de consumo del visitante brasileño lo coloca entre los mercados de mayor interés económico para Tierra del Fuego.

Pavlov sostuvo que el nivel de gasto detectado entre los turistas brasileños es comparable con el del visitante europeo y aseguró que, aun con una cantidad menor de personas, Brasil alcanza un volumen de consumo similar al de Europa tomada como región.

Es un dato importante para una ciudad en la que el turismo no se mide solamente por cuántas personas bajan de un avión. Hotelería, gastronomía, excursiones, centros invernales, transporte y comercio dependen también de cuánto tiempo permanece cada visitante y cuánto dinero deja durante su estadía.

El brasileño que llega directamente a Ushuaia suele contratar paquetes de cinco a siete días, especialmente vinculados con la nieve y los centros invernales. El atractivo es bastante concreto: para buena parte de ese mercado, conocer la nieve ocupa un lugar similar al que tiene la playa para muchos argentinos.

La conexión directa también evita el paso obligado por Buenos Aires. Hasta ahora buena parte de los brasileños que viajaban hacia Tierra del Fuego debían ingresar al país por Ezeiza o Aeroparque y luego tomar otro vuelo hacia Ushuaia. Para el INFUETUR, sacar parte de ese tráfico de las rutas domésticas también puede liberar lugares para residentes y pasajeros nacionales.

El movimiento de julio permitió además superar el récord de cabotaje que se había registrado en 2023, en pleno funcionamiento del Previaje. Aquel año habían sido 54.034 pasajeros nacionales durante julio; este invierno fueron 55.451. A ese movimiento se agregaron los más de cinco mil pasajeros internacionales.

La apuesta ahora es que Brasil deje de ser exclusivamente un negocio de invierno. GOL proyecta mantener operaciones desde fines de noviembre hasta fines de marzo, vía El Calafate, lo que permitiría sostener la conexión también durante el verano austral.

San Pablo tiene además una importancia que va más allá del propio mercado brasileño. Es uno de los grandes centros de conexión aérea de Sudamérica y permite enlazar con ciudades de Europa, Norteamérica y otros destinos internacionales. Para Ushuaia, tener una ruta estable hacia ese aeropuerto abre una puerta que antes dependía casi exclusivamente de Buenos Aires.

Desde el organismo turístico provincial también mantienen conversaciones para ampliar la promoción en otros mercados, entre ellos Paraguay y México, aunque cualquier nueva frecuencia dependerá finalmente de las decisiones comerciales de las aerolíneas.

Los números definitivos de la temporada todavía deberán esperar. Pero julio dejó una señal difícil de ignorar: Ushuaia recibió más de cinco mil pasajeros internacionales por vía aérea en un mes de invierno y los vuelos desde Brasil llegaron con los aviones prácticamente llenos.

Y para una economía turística, hay un dato incluso más importante que llenar un avión: que quien llegue permanezca varios días y gaste en la ciudad. Ahí es donde Brasil comienza a mostrar su verdadero peso.