Ushuaia capacitó a guardias ambientales para reforzar el cuidado de Bahía Encerrada

El Municipio brindó una capacitación al personal que trabaja en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada. La actividad estuvo centrada en la prohibición del ingreso de perros, los protocolos ante animales sueltos y las medidas de prevención para proteger la fauna del lugar.
 
Ushuaia28/08/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia realizó una capacitación destinada a los guardias ambientales que trabajan en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, uno de los espacios protegidos ubicados dentro de la ciudad.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas junto con la Dirección de Zoonosis y se llevó adelante en la Estación Experimental Nave Tierra.

Uno de los princi pales puntos abordados fue la normativa que prohíbe el ingreso de perros a la reserva, una medida destinada a evitar ataques o situaciones que puedan afectar a las aves y al resto de la fauna que habita el sector.

También se trabajó sobre los pasos que deben seguir los guardias cuando detectan animales sueltos dentro del área protegida, las situaciones que pueden representar un riesgo y la intervención que corresponde realizar junto con el personal de Zoonosis.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que el objetivo es que los trabajadores municipales cuenten con herramientas claras para actuar ante distintas situaciones que puedan encontrarse durante sus recorridas.

Según señaló, la capacitación busca mejorar la prevención, ordenar los procedimientos de intervención y brindar mayor seguridad al personal que desarrolla tareas dentro de la reserva.

Bahía Encerrada constituye un espacio natural integrado al casco urbano de Ushuaia y recibe permanentemente la presencia de vecinos y visitantes. Esa cercanía también obliga a extremar los cuidados para evitar que determinadas conductas, especialmente el ingreso de mascotas, terminen afectando a las especies que utilizan el lugar como hábitat.

La capacitación forma parte de las tareas municipales destinadas a reforzar el control y la conservación de la reserva y establecer criterios comunes para quienes tienen a su cargo su cuidado cotidiano.

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