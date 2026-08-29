Jornada gratuita para mascotas en Río Grande: habrá vacunación antirrábica, chipeo y adopciones

El Municipio de Río Grande realizará este sábado una nueva jornada gratuita destinada al cuidado de mascotas, con vacunación antirrábica, colocación de microchips y adopción responsable. La actividad tendrá lugar entre las 9 y las 14 en la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicada en 25 de Mayo 2937.

La vacunación antirrábica estará disponible para perros y gatos a partir de los tres meses de edad. La aplicación debe repetirse una vez al año y constituye una de las principales medidas de prevención frente a una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas.

También se realizará chipeo gratuito para perros. El dispositivo permite identificar al animal y vincularlo con los datos de su responsable, una herramienta especialmente útil ante pérdidas o extravíos.

Para participar, los perros deberán concurrir con collar y correa, mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en canil o bolso transportador. La persona responsable deberá ser mayor de 18 años y presentar DNI.

Desde el área veterinaria recomendaron no vacunar a animales que presenten decaimiento, falta de apetito, vómitos, diarrea, secreciones, tos u otros síntomas. En esos casos, la indicación es realizar previamente una consulta veterinaria.

Durante la misma jornada también habrá animales disponibles para adopción responsable. Quienes quieran incorporar una mascota deberán ser mayores de edad, presentar DNI y asumir el compromiso de garantizar alimentación, atención veterinaria y cuidados durante toda la vida del animal.

La atención será por orden de llegada y no se requiere turno previo.