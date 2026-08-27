Argentina y Chile despliegan buques y aeronaves en el Canal Beagle por el ejercicio Viekaren XXV

Unidades de las Armadas de Argentina y Chile participan esta semana de una nueva edición del ejercicio combinado Viekaren en Puerto Williams y aguas del Canal Beagle. Por el lado argentino intervienen cuatro embarcaciones, entre ellas el ARA “Contraalmirante Cordero”, destacado como buque de estación en Ushuaia, además de una aeronave B-200.
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Las Armadas de Argentina y Chile pusieron en marcha la edición número 25 del ejercicio combinado Viekaren, una serie de maniobras que se desarrollan en Puerto Williams y el Canal Beagle para entrenar la respuesta conjunta ante emergencias marítimas en una de las zonas más australes y estratégicas de ambos países.

El despliegue se realiza en el marco del Tratado de Paz y Amistad firmado por Argentina y Chile en 1984 y tiene como objetivo mejorar la coordinación entre las dos fuerzas frente a situaciones que puedan requerir búsqueda y rescate, asistencia a embarcaciones, protección de la vida humana en el mar o intervención ante episodios de contaminación.

Por parte de la Armada Argentina participa el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, perteneciente a la División Patrullado Marítimo y actualmente destacado como buque de estación en Ushuaia.

También fueron desplegadas la lancha rápida ARA “Indómita” y las lanchas patrulleras ARA “Clorinda” y ARA “Baradero”, todas dependientes del Área Naval Austral.

Chile, en tanto, participa con los patrulleros ARCH “Isaza” y ARCH “Sibbald”, además de las lanchas de servicios generales ARCH “Alacalufe” y ARCH “Hallef”, pertenecientes al Distrito Naval Beagle con asiento en Puerto Williams.

La edición de este año sumó además medios aéreos. La Armada chilena desplegó un helicóptero naval UH-05, mientras que Argentina participa con una aeronave B-200. La incorporación permite ampliar el radio de búsqueda y acelerar las operaciones en sectores donde las condiciones meteorológicas o geográficas dificultan el acceso por mar.

Según informó la Armada de Chile, las actividades de Viekaren 2026 fueron programadas entre el 24 y el 27 de agosto e incluyen ejercicios de búsqueda y rescate marítimo, asistencia a buques en emergencia y procedimientos para contener eventuales derrames de hidrocarburos.

El ejercicio tiene además una fuerte carga histórica para la región. Se realiza desde 1999 y nació como una instancia de cooperación entre dos países que apenas quince años antes habían firmado el Tratado de Paz y Amistad que cerró el conflicto limítrofe por el Canal Beagle.

Incluso su nombre remite a ese objetivo. Viekaren significa “confianza” en lengua yagán, una denominación elegida para representar el vínculo y la coordinación entre ambas fuerzas navales en el extremo austral.

Las maniobras se desarrollan en un espacio donde conviven navegación comercial, turismo antártico, pesca y operaciones navales, con condiciones meteorológicas que pueden cambiar rápidamente. Por eso, buena parte del entrenamiento está orientado a que ambos países puedan actuar de manera coordinada frente a una emergencia real en el Canal Beagle.

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