Ushuaia avanza con capacitaciones en inteligencia artificial y ciberseguridad junto a Personal

La Municipalidad, junto a Personal y el concejal Nicolás Pelloli, realizó una capacitación abierta sobre nuevas tecnologías y seguridad digital. La empresa adelantó que habrá nuevos encuentros en la ciudad.
Ushuaia27/08/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia y Personal llevaron adelante una charla sobre inteligencia artificial, innovación y ciberseguridad, como parte de una agenda que busca acercar nuevas herramientas tecnológicas a la comunidad.

La actividad se realizó en la Casa de la Mujer y contó con la participación del concejal Nicolás Pelloli, quien destacó la importancia de generar espacios de capacitación que permitan reducir la brecha digital y acompañar los cambios que atraviesan la vida cotidiana, el trabajo y la educación.

Durante el encuentro, Pelloli planteó además la necesidad de avanzar hacia una Ushuaia con mayor desarrollo tecnológico y fortalecer el vínculo entre el Estado, las empresas, las universidades, los colegios y los vecinos.

“Este es un puntapié inicial, una semilla que hoy van a dejar en nosotros, un conocimiento que seguramente vamos a profundizar”, sostuvo el concejal.

La capacitación estuvo a cargo de Adrián Judzik, responsable del área de Ciberseguridad de Personal, quien abordó los desafíos que aparecen con el avance de las nuevas tecnologías y la necesidad de contar con mayores conocimientos para desenvolverse de manera segura en los entornos digitales.

También participó Ramón Bernabé Arellano, gerente de Asuntos Institucionales de Personal, quien destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad y anticipó que la iniciativa tendrá continuidad.

Según adelantó, este encuentro fue el primero de una serie de charlas y capacitaciones que buscarán acercar a la comunidad conocimientos vinculados con innovación, tecnología y seguridad digital.

La propuesta apunta a que más vecinos puedan acceder a herramientas que hoy forman parte de actividades cada vez más habituales, desde el uso de inteligencia artificial hasta la protección de datos personales y la prevención de riesgos en internet.

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