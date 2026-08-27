Siguen abiertas las inscripciones para el curso universitario sobre prevención del suicidio
El Municipio de Río Grande recordó que continúan abiertas las inscripciones para el Curso Universitario Virtual “Formadores en Prevención del Suicidio y Promoción de la Vida”, una propuesta destinada a brindar herramientas para la prevención, el acompañamiento y el abordaje de esta problemática.
La cursada comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 18 horas, tendrá una duración de dos meses y se desarrollará completamente de manera virtual, por lo que podrán participar interesados de Tierra del Fuego y de distintos puntos del país.
La capacitación se realiza junto a la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de Psiquiatras de América Latina.
Además, contará con certificación de la Universidad Nacional de La Plata.
La propuesta busca ampliar la formación de quienes trabajan o tienen interés en la prevención del suicidio y en el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse a través del formulario dispuesto para la convocatoria.