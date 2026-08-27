Siguen abiertas las inscripciones para el curso universitario sobre prevención del suicidio

La capacitación comenzará el 9 de septiembre, tendrá una duración de dos meses y se dictará de manera virtual. Está abierta a participantes de todo el país y contará con certificación de la Universidad Nacional de La Plata.
Río Grande 27/08/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande recordó que continúan abiertas las inscripciones para el Curso Universitario Virtual “Formadores en Prevención del Suicidio y Promoción de la Vida”, una propuesta destinada a brindar herramientas para la prevención, el acompañamiento y el abordaje de esta problemática.

La cursada comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 18 horas, tendrá una duración de dos meses y se desarrollará completamente de manera virtual, por lo que podrán participar interesados de Tierra del Fuego y de distintos puntos del país.

La capacitación se realiza junto a la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de Psiquiatras de América Latina.

Además, contará con certificación de la Universidad Nacional de La Plata.

La propuesta busca ampliar la formación de quienes trabajan o tienen interés en la prevención del suicidio y en el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse a través del formulario dispuesto para la convocatoria.

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