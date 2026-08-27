Río Grande abrió la convocatoria para “El Arte del Movimiento 2026”

El Municipio de Río Grande abrió las inscripciones para una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, uno de los encuentros de danza con mayor convocatoria de la ciudad.

La propuesta está destinada a artistas, estudios y academias de baile que quieran formar parte de la edición 2026, prevista del 8 al 11 de octubre. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre.

“El Arte del Movimiento” reúne sobre un mismo escenario distintos ritmos, géneros y expresiones, con bailarines de diferentes edades y niveles de formación. Además de los espectáculos, la propuesta permite mostrar ante el público el trabajo que las academias y espacios artísticos desarrollan durante todo el año.

La convocatoria viene creciendo en los últimos años. De acuerdo con los datos difundidos por el Municipio, la edición 2025 reunió alrededor de 2.500 artistas sobre el escenario, una cifra que convirtió al encuentro en una de las actividades vinculadas con la danza de mayor participación en la región.

El crecimiento también estuvo acompañado por una mayor infraestructura técnica para las presentaciones, con escenario, iluminación y equipamiento destinados a las diferentes academias y grupos que participan del evento.

Quienes quieran formar parte de la edición de este año deberán realizar la inscripción mediante el Portal Ciudadano de Río Grande, ingresar en el buscador y escribir “El Arte del Movimiento” para acceder al formulario correspondiente.

Inscripciones en el Portal Ciudadano de Río Grande