Vuoto le reclamó a Mirgor que reincorpore a los despedidos y le recordó que creció al amparo del régimen fueguino

El intendente de Ushuaia tomó posición en el conflicto que mantiene enfrentados a Mirgor y la UOM en Río Grande. Pidió que la empresa revierta las desvinculaciones, permita el regreso de los representantes gremiales y abra una negociación. También puso sobre la mesa los beneficios que durante años recibió la compañía dentro del régimen industrial de Tierra del Fuego.
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Walter Vuoto intervino en uno de los conflictos laborales más fuertes que atraviesa hoy la industria fueguina y le pidió directamente a Mirgor que reincorpore a los trabajadores despedidos y vuelva a sentarse a discutir con la representación sindical.

El planteo fue realizado mediante una carta abierta, en medio de una disputa que comenzó a principios de agosto, cuando cerca de 300 trabajadores tuvieron problemas para ingresar a las plantas del grupo en Río Grande y se produjeron despidos. La intervención del Ministerio de Trabajo provincial derivó luego en una conciliación obligatoria que retrotrajo parte de las medidas y abrió una negociación entre la empresa y la UOM.

Pero el conflicto no quedó cerrado. Esta semana, dirigentes de la UOM sostuvieron que 25 delegados gremiales continúan fuera de las plantas y denunciaron presiones de la empresa. La conciliación obligatoria se encuentra vigente hasta el 31 de agosto.

En ese escenario, Vuoto puso el acento en una cuestión que excede la discusión puntual entre la empresa y el sindicato: la relación que Mirgor construyó durante décadas con Tierra del Fuego y los beneficios que recibió a partir del régimen de promoción industrial.

El intendente sostuvo que la compañía pudo crecer, producir y exportar dentro de un esquema excepcional otorgado por el Estado nacional a las industrias radicadas en la provincia, pero remarcó que detrás de ese crecimiento también estuvo el trabajo de miles de fueguinos que durante años pasaron por sus líneas de producción.

“Ese crecimiento no lo hicieron solos. Lo hicieron con las manos, la salud y los años de vida de miles de trabajadoras y trabajadores fueguinos”, afirmó Vuoto en la carta difundida este miércoles.

El mensaje apunta directamente a la responsabilidad empresaria. Para el jefe comunal, una compañía que se desarrolló bajo las condiciones especiales que ofrece Tierra del Fuego no puede desligarse de lo que ocurre con sus trabajadores cuando aparece un conflicto laboral.

“No se puede pedir sacrificio a quienes menos tienen mientras la rentabilidad de tantos años queda intacta en otro lado”, señaló.

Mirgor, por su parte, sostuvo desde el comienzo del conflicto que las medidas adoptadas estuvieron vinculadas con las interrupciones de la producción provocadas por paros y asambleas y no con una caída de la actividad. La empresa argumentó que esas interrupciones afectaron especialmente la fabricación de autopartes y afirmó que había intentado abrir una negociación con el gremio.

Ahí está hoy el punto que deberán resolver Mirgor y la UOM. La empresa cuestiona las medidas gremiales; el sindicato denuncia despidos, presiones y el apartamiento de sus delegados.

Vuoto eligió ubicarse claramente del lado del reclamo por las reincorporaciones, pero evitó plantear una ruptura con la compañía. Su pedido fue que Mirgor “recapacite”, vuelva atrás con las desvinculaciones y se siente a negociar.

“Los invito a seguir apostando juntos al desarrollo de nuestra provincia, de la mano de los mismos trabajadores que tanto aportaron a este crecimiento durante todos estos años. Ese es el camino: más diálogo, no más conflicto”, cerró.

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