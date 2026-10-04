Ushuaia elige a sus nuevos embajadores: hay ocho candidatos y se puede votar hasta el 9 de octubre

En el marco del 142° aniversario de Ushuaia, quedó abierta la votación para elegir al nuevo embajador y embajadora de la ciudad. Ocho vecinos llegaron a la instancia final y la comunidad podrá votar hasta el viernes 9 de octubre.
Ushuaia04/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La selección incluye cuatro candidatas y cuatro candidatos vinculados a distintas actividades sociales, culturales, deportivas y comunitarias. Los ganadores serán anunciados el sábado 10 de octubre y también serán presentados durante la tradicional Cena de Antiguos Pobladores.

Entre las postulantes a embajadora se encuentran Rosana Beatriz Pérez, referente del Ropero Solidario Móvil y fundadora de la Murga Estrellas del Sur; Fernanda Gaillard, directora del Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad; Débora Micaela Pepe, fundadora del Grupo Scout Ikaukayén; y María Eugenia Lemos Pereyra, referente del Club Repatriados Maxibasquet Femenino.

Para embajador fueron seleccionados Víctor Vargas Filgueira, escritor, artesano e investigador yagán; Roberto Santana, escritor y referente de la Fundación Cultivar y Bosque Yatana; Raúl Bixcholivichiz, integrante de la Cooperativa K'aux; y Víctor Onofre Quiñimpera, histórico atleta y entrenador fueguino.

Los representantes elegidos participarán del desfile aniversario y de distintas actividades oficiales y comunitarias que se desarrollen durante el próximo año.

La votación permanece abierta desde el 3 de octubre y finalizará el próximo viernes 9.

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