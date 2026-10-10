Ushuaia cumple 142 años y preparan una paella gigante con más de 15.000 porciones gratuitas

La tradicional propuesta de Gastronomía del Sur volverá a reunir a vecinos y turistas el lunes 12 de octubre en la Plaza Malvinas. La distribución comenzará a las 14 horas y también habrá una opción vegetariana.
Ushuaia10/10/2026ShelknamsurShelknamsur

En el marco del 142° aniversario de Ushuaia, Gastronomía del Sur volverá a preparar su tradicional paella valenciana, con más de 15.000 porciones gratuitas para compartir con vecinos y visitantes.

La actividad se realizará el lunes 12 de octubre en la carpa instalada en la Plaza Malvinas, como parte de los festejos organizados por la Municipalidad. La entrega comenzará a las 14 horas y se extenderá durante más de dos horas.

Para la elaboración se utilizarán 1.500 kilos de mariscos, 1.000 kilos de vegetales, 700 kilos de pollo, 600 kilos de arroz y 600 litros de caldo. La preparación se realizará en 16 paelleras de gran tamaño, con la participación de 50 cocineros y ayudantes, además de 200 colaboradores destinados a tareas de logística y distribución.

Los trabajos comenzarán a las 10 de la mañana y también se ofrecerá una alternativa vegetariana. Como en años anteriores, se utilizará vajilla biodegradable.

Luis Bernal, gerente de Producción de Gastronomía del Sur, destacó que detrás de esta celebración hay meses de organización y un importante trabajo en equipo.

La paella gigante se convirtió con los años en uno de los encuentros más esperados del cumpleaños de Ushuaia, reuniendo a miles de personas alrededor de una tradición que ya forma parte de los festejos de la ciudad.

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