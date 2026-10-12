Avanzan las obras de agua y gas para el edificio de la Carpa de la Dignidad

Tierra del Fuego: detectan una brecha entre las normas de salud mental y su aplicación
ShelknamsurDe interés 12/10/2026
El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y, en ese contexto, un estudio volvió a exponer las dificultades que persisten en la aplicación de las políticas de salud mental y prevención del suicidio en Tierra del Fuego. La investigación reconoció avances, pero también señaló problemas de coordinación, participación institucional y distribución de recursos.