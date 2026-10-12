Avanzan las obras de agua y gas para el edificio de la Carpa de la Dignidad

Con el fin de la veda invernal, el Municipio retomó los trabajos de infraestructura para llevar los servicios de agua y gas hasta el edificio permanente de la Carpa de la Dignidad.
Río Grande 12/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Las tareas contemplan una extensión de aproximadamente 400 metros lineales desde calle Thorne y forman parte de las obras necesarias para garantizar el funcionamiento del nuevo espacio.

Los trabajos pudieron avanzar luego de la reubicación del gasoducto de alta presión que atravesaba el frente del predio y que debía ser desplazado antes de realizar las conexiones.

El edificio tendrá aproximadamente 800 metros cuadrados y contará con un gran salón central conectado con la vereda que forma parte del Muro Costero, integrando la construcción al sector costero.

El espacio estará destinado a sostener de manera permanente las actividades vinculadas con la soberanía y la defensa nacional.

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