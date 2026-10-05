Más de 100 personas participaron de una jornada de limpieza en distintos sectores de Ushuaia

Más de 100 personas participaron de una jornada de limpieza y mantenimiento realizada en distintos puntos de Ushuaia, con trabajos concentrados principalmente sobre las calles Retamar y Magallanes.
Ushuaia05/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Las tareas se desarrollaron sobre Retamar, entre Piedrabuena y Onas, y sobre Magallanes, desde Onas hasta Darwin. Allí se realizó la remoción de tierra y polvo acumulado, seguida por trabajos de cepillado para completar la limpieza de la calzada.

El operativo también alcanzó al cantero central de la avenida Magallanes, donde se avanzó con tareas de mantenimiento sobre un sector de amplia extensión.

La jornada contó con la participación de integrantes de distintas organizaciones de la ciudad, que se sumaron a los trabajos que habitualmente realiza el Municipio en diferentes barrios y espacios públicos.

Desde la Municipalidad adelantaron que este tipo de operativos continuará durante las próximas semanas en otros sectores de Ushuaia, en paralelo con las tareas habituales de limpieza y mantenimiento.

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