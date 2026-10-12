Emprendedores sumaron herramientas para convertir sus conocimientos en nuevas fuentes de ingreso

Finalizó el taller “Enseñar también es Emprender”, una propuesta de la Escuela Municipal de Emprendedores destinada a brindar herramientas para que quienes ya desarrollan una actividad puedan transformar sus conocimientos y experiencias en nuevas oportunidades económicas.
Río Grande 12/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante la capacitación, los participantes trabajaron sobre planificación y organización de contenidos, armado de propuestas formativas, creación de piezas gráficas y estrategias de comunicación para difundir sus propios talleres.

La iniciativa apuntó a ampliar las posibilidades de quienes ya comercializan productos o servicios, incorporando también la posibilidad de enseñar aquello que saben hacer y generar ingresos a partir de esa experiencia.

En la jornada de cierre, cada participante presentó lo trabajado durante el taller y expuso sus propias propuestas.

Desde la Escuela Municipal de Emprendedores continúan desarrollando capacitaciones, asesorías y espacios de formación destinados a fortalecer proyectos locales y generar nuevas alternativas de autonomía económica.

Últimos artículos
salud-mental-3

Tierra del Fuego: detectan una brecha entre las normas de salud mental y su aplicación

Shelknamsur
De interés 12/10/2026
El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y, en ese contexto, un estudio volvió a exponer las dificultades que persisten en la aplicación de las políticas de salud mental y prevención del suicidio en Tierra del Fuego. La investigación reconoció avances, pero también señaló problemas de coordinación, participación institucional y distribución de recursos.
Te puede interesar
Lo más visto
photo_5060343095811050662_y-1

Tierra del Fuego produce apenas el 2% de los huevos que consume

Shelknamsur
Ushuaia07/10/2026
En la provincia se consumen alrededor de 74 millones de huevos por año, mientras que la producción local alcanza apenas 1,4 millones de unidades. La situación fue analizada durante una reunión encabezada por el intendente Walter Vuoto junto a representantes del sector avícola.