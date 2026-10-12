Emprendedores sumaron herramientas para convertir sus conocimientos en nuevas fuentes de ingreso

Durante la capacitación, los participantes trabajaron sobre planificación y organización de contenidos, armado de propuestas formativas, creación de piezas gráficas y estrategias de comunicación para difundir sus propios talleres.

La iniciativa apuntó a ampliar las posibilidades de quienes ya comercializan productos o servicios, incorporando también la posibilidad de enseñar aquello que saben hacer y generar ingresos a partir de esa experiencia.

En la jornada de cierre, cada participante presentó lo trabajado durante el taller y expuso sus propias propuestas.

Desde la Escuela Municipal de Emprendedores continúan desarrollando capacitaciones, asesorías y espacios de formación destinados a fortalecer proyectos locales y generar nuevas alternativas de autonomía económica.