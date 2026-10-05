Más de 230 emprendedores participaron de una nueva edición de la Expo Emprendiendo en Ushuaia

La propuesta se desarrolló durante el fin de semana en el microestadio Cochocho Vargas y volvió a reunir a productores, comerciantes y vecinos de la ciudad. La iniciativa combinó la exposición de emprendimientos locales con una nueva edición del Mercado Concentrador.
Ushuaia05/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Más de 230 emprendedores, productores y comerciantes participaron durante el fin de semana de una nueva edición de la Expo Emprendiendo y el Mercado Concentrador, organizada por la Municipalidad de Ushuaia en el microestadio José “Cochocho” Vargas.

Durante las jornadas, vecinos recorrieron los distintos puestos y accedieron a una amplia variedad de productos elaborados y comercializados en la ciudad. La propuesta volvió a funcionar como una vidriera para pequeños emprendimientos y, al mismo tiempo, como un espacio de venta directa al público.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó el trabajo que existe detrás de cada proyecto y sostuvo que el objetivo del Municipio es acompañar a quienes buscan consolidar y hacer crecer sus emprendimientos.

Desde el área también remarcaron la diversidad de productos presentes en cada edición y la posibilidad que generan estos encuentros para que los emprendedores lleguen a nuevos clientes y establezcan vínculos con otros productores.

Por su parte, el coordinador de Desarrollo Económico, Roberto Trujillo, señaló que el Mercado Concentrador busca acercar productos a precios accesibles y generar, al mismo tiempo, nuevas oportunidades de comercialización para productores y comerciantes de Ushuaia.

La convocatoria volvió a mostrar una importante participación de vecinos y consolidó a la Expo Emprendiendo como uno de los espacios habituales para la promoción y venta de la producción local.

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