En Ushuaia, cada turista gastó en promedio $330.000 por día durante el fin de semana largo


 Ushuaia cerró el fin de semana largo con una ocupación hotelera y parahotelera del 61%, una estadía promedio de tres días y un gasto estimado de $330.000 diarios por turista. El movimiento coincidió con los festejos por el 142° aniversario de la ciudad y volvió a mostrar el peso del turismo durante el feriado, en uno de los destinos más caros de la Argentina.
 
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Los datos surgen del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ubicó a la capital fueguina entre los destinos con mayor nivel de gasto por visitante durante el feriado.

El movimiento turístico coincidió con los festejos por el 142° aniversario de la ciudad, con actividades culturales, gastronómicas y comunitarias, además del tradicional desfile cívico-militar y la paella popular.

También mantuvieron una fuerte presencia los atractivos habituales de Ushuaia, como el Parque Nacional Tierra del Fuego, las excursiones por el Canal Beagle, los recorridos por el centro histórico y las propuestas de naturaleza y montaña.

A nivel nacional, 1.490.400 turistas viajaron durante el fin de semana largo y generaron un impacto económico directo de $313.610 millones.

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