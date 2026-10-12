Vuoto reivindicó la fortaleza de Ushuaia durante la Cena de los Antiguos Pobladores

En el marco de los festejos por el 142° aniversario de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto encabezó la tradicional Cena de los Antiguos Pobladores y destacó la capacidad de la ciudad y de sus vecinos para atravesar momentos difíciles y seguir adelante.
Ushuaia12/10/2026ShelknamsurShelknamsur

“Ushuaia no sabe lo que es caerse”, sostuvo el jefe comunal durante el encuentro, al remarcar que la identidad de la ciudad también se construyó sobre la capacidad de levantarse frente a cada adversidad.

Vuoto agradeció a trabajadores municipales, integrantes del gabinete, antiguos pobladores y representantes de distintas instituciones que participaron de la celebración. También recordó la recuperación del microestadio José “Cochocho” Vargas y lo definió como uno de los espacios ligados a la historia deportiva y social de Ushuaia.

Durante la noche fueron presentados además Fernanda Gaillard y Víctor Vargas como nuevos embajadores de la ciudad. Gaillard es directora del CAAD, mientras que Vargas es escritor, investigador y artesano yagán.

La celebración incluyó espectáculos musicales, sorteos y el tradicional brindis por un nuevo aniversario de Ushuaia.

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